Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni, mit csinált Varga Judit! Ezt a fotót mindenkinek látnia kell!

Olvasta?

Megtámadták XIV. Leó pápát – képek

mcc

Összefogtak a diákok az MCC megmentéséért

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Diákkezdeményezés indult a Mathias Corvinus Collegium - MCC megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá” – tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs. Magyar Péter választási győzelme után azt mondta, meg fogják szüntetni a Matthias Corvinus Collegium (MCC) állami támogatását. Orbán Balázs tájékoztatott: az MCC az elmúlt harminc évben a Kárpát-medence egyik meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézményévé vált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mccMathias Corvinus CollégiumMagyar PéterOrbán Balázs

„Diákkezdeményezés indult a Mathias Corvinus Collegium - MCC megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá” – tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

MCC
Fotó: MCC

Magyar Péter választási győzelme utáni nemzetközi sajtótájékoztatón megismételte a párt programjában is szereplő ígéretet, miszerint meg fogják szüntetni a Matthias Corvinus Collegium (MCC) állami támogatását. Ezzel kapcsolatban a pártprogramban egész pontosan az az ígéret szerepel, hogy „visszaszerezzük a Matthias Corvinus Collegium részére juttatott állami vagyont, és megszüntetjük az MCC-re jellemző, káros gyakorlatot, amely tehetséggondozásnak álcázva az állampártok politikai és ideológiai bázisát építi, közpénzből”.

 

MCC: a Kárpát-medence meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézménye

A fideszes képviselő közösségi oldalán arról írt, hogy az MCC az elmúlt harminc évben a Kárpát-medence egyik meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézményévé vált. Kiemelte: az intézmény különböző programjain keresztül több mint nyolcezer diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget.

Hozzátette: hisznek abban, hogy ezeket az értékeket közösen kell megőrizni a jövő generációi számára is.

A politikus arról is beszámolt, hogy már most is számos ismert és elismert támogató csatlakozott a kezdeményezéshez. Megköszönte az aláírók támogatását, egyben arra kérte az embereket, hogy írják alá a kezdeményezést és osszák meg azokkal is, akik számára fontos a magyar tehetséggondozás jövője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!