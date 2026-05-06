Panyi Miklós: Az Otthon Start program már most fellendítette az építőipart

Határozottan kiállt az Otthon Start program mellett a közösségi oldalán Panyi Miklós.
Az Otthon Start program előnyeit már a következő kormány fogja élvezni
A fideszes politikus szerint a kezdeményezés a kezdetektől komoly politikai támadások kereszttüzében állt, ennek ellenére már most kézzelfogható eredményeket hozott.
Panyi Miklós úgy fogalmazott:
Hiába indult balos lejáratókampány a program ellen, a fix 3 százalékos lakáshitel beváltotta a hozzá fűzött reményeket."
Állítása szerint a konstrukció egyszerre segíti a fiatalokat az otthonteremtésben, miközben jelentős lendületet ad az építőiparnak is.
A politikus konkrét adatokkal is alátámasztotta állításait. Mint írta:
A megyei jogú városokban 92 százalékkal, a kisebb városokban 80 százalékkal, míg a községekben 99 százalékkal nőtt az engedélyezett lakásépítések száma."
Szerinte ez egyértelműen azt mutatja, hogy a program élénkíti a beruházásokat, és országos szinten ösztönzi az építkezéseket.
Panyi hangsúlyozta, hogy az Otthon Start nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is jelentős.
A konstrukció fiatalok tízezreinek teremti meg a lakáshoz jutás lehetőségét, ami hosszabb távon a családalapítást és a demográfiai folyamatokat is pozitívan befolyásolhatja"
- tette hozzá a politikus, aki arra is kitért, hogy a program valódi hatásai még csak most kezdenek kibontakozni, és ezek előnyeit már a következő kormány fogja élvezni.
Azért fogok dolgozni, hogy a program megmaradjon”
- zárta bejegyzését, egyértelművé téve, hogy az Otthon Startot a jövőben is a lakáspolitika egyik kulcselemének tartja.