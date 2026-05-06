Panyi Miklós: Az Otthon Start program már most fellendítette az építőipart

Határozottan kiállt az Otthon Start program mellett a közösségi oldalán Panyi Miklós.

Sikeresnek nevezte az Otthon Start programot Panyi Miklós, aki szerint a fix 3 százalékos hitel nemcsak fiatalok tízezreinek segít lakáshoz jutni, hanem látványosan megemelte az építési engedélyek számát is. A fideszes politikus szerint az Otthon Start program gazdasági hatásait már a következő kormány élvezheti. Fotó: Oláh Tibor

A fideszes politikus szerint a kezdeményezés a kezdetektől komoly politikai támadások kereszttüzében állt, ennek ellenére már most kézzelfogható eredményeket hozott.

Panyi Miklós úgy fogalmazott:

Hiába indult balos lejáratókampány a program ellen, a fix 3 százalékos lakáshitel beváltotta a hozzá fűzött reményeket."

Állítása szerint a konstrukció egyszerre segíti a fiatalokat az otthonteremtésben, miközben jelentős lendületet ad az építőiparnak is.

A politikus konkrét adatokkal is alátámasztotta állításait. Mint írta:

A megyei jogú városokban 92 százalékkal, a kisebb városokban 80 százalékkal, míg a községekben 99 százalékkal nőtt az engedélyezett lakásépítések száma."

Szerinte ez egyértelműen azt mutatja, hogy a program élénkíti a beruházásokat, és országos szinten ösztönzi az építkezéseket.

Panyi hangsúlyozta, hogy az Otthon Start nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is jelentős.

A konstrukció fiatalok tízezreinek teremti meg a lakáshoz jutás lehetőségét, ami hosszabb távon a családalapítást és a demográfiai folyamatokat is pozitívan befolyásolhatja"

- tette hozzá a politikus, aki arra is kitért, hogy a program valódi hatásai még csak most kezdenek kibontakozni, és ezek előnyeit már a következő kormány fogja élvezni.

Azért fogok dolgozni, hogy a program megmaradjon”

- zárta bejegyzését, egyértelművé téve, hogy az Otthon Startot a jövőben is a lakáspolitika egyik kulcselemének tartja.