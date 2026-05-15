Panyi Miklós: A Fidesz segítsége nélkül akár egy hetet is csúszhatott volna a Tisza-kormány megalakulása

Panyi Miklós a közösségi oldalán arról írt, hogy a Tisza Párt az új Országgyűlés alakuló ülésére olyan törvényjavaslatot nyújtott be a minisztériumok felsorolásáról, amely hibás volt, ezért az eredeti formájában nem léphetett volna hatályba.

Súlyos szakmai hibával vádolta meg a Tisza Pártot Panyi Miklós, aki szerint az új kormány megalakulását is veszélyeztette egy hibásan benyújtott tiszás törvényjavaslat. Panyi Miklós szerint a Fidesz–KDNP frakció nem politikai haszonszerzésre használta fel a helyzetet, hanem az ország érdekében jelezte a problémát, amit Magyar Péter nemtelen és a demokratikus intézményekhez méltatlan személyeskedő támadásokkal viszonzott. Fotó: Lakatos Péter / MTI



Panyi Miklós szerint a Fidesz cáfolat videója jól megmutatja a valóság és Magyar Péter kitalált világa közötti különbséget a kormányzati átadás átvételről

A politikus szerint emiatt a kormányalakítás folyamata sem indulhatott volna el időben, és akár egyhetes csúszás is kialakulhatott volna az új kabinet megalakulásában. Állítása szerint a Fidesz–KDNP frakció észlelte a hibát, majd azonnal jelezte azt a Tisza Pártnak.

Panyi Miklós hangsúlyozta: a jobboldal célja nem az volt, hogy „megalázza” az új többséget, hanem hogy biztosítsa a zökkenőmentes átmenetet. Hozzátette, a Fidesz részéről utólag sem kezdtek gúnyolódni azon, hogy a Tisza szakértői csapata – megfogalmazása szerint – „egy hónap alatt sem volt képes egy másfél oldalas törvény pontos előkészítésére”.

A fideszes képviselő a bejegyzésében élesen bírálta Magyar Péter stílusát is. Szerinte az új miniszterelnök az elmúlt napokban személyeskedő és öntelt megnyilvánulásokat tett a leköszönő kormány tagjaival szemben, miközben a korábbi kabinet konstruktívan és támogató módon segítette az átadás-átvétel folyamatát.

Panyi Miklós úgy fogalmazott, hogy a leköszönő kormány több százezer oldalnyi dokumentációt állított össze az átadás érdekében, és szerinte ez jól mutatja a két politikai oldal közötti különbséget hozzáállásban és „emberi minőségben”.