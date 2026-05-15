Moszkva: itt az ideje felégetni Nyugat-Európát - ettől a nyilatkozattól félt mindenki

Panyi Miklós

Ideje lenne felhagyni a propagandával és dolgozni kezdeni! – Panyi Miklós nem finomkodott

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Élesen bírálta az új pénzügyminisztert közösségi oldalán Panyi Miklós, aki szerint Kármán András hangulatkeltéssel próbálja elfedni a valódi munka hiányát. A politikus úgy látja: az ország stabil gazdasági alapokon áll, ezért a folyamatos „csődközeli” narratíva inkább politikai propaganda, mint valós helyzetértékelés.
Panyi MiklóspropagandagazdaságKármán AndrásTisza-kormányOrbán-kormány

Panyi Miklós közösségi oldalán azt írta: ideje lenne, hogy az új pénzügyminiszter felhagyjon a hangulatkeltéssel és végre dolgozni kezdjen. A bejegyzés külön kitért Kármán András nyilatkozataira is, aki korábban maga is az Orbán-kormány államtitkára volt. Panyi szerint a politikus pontosan tudja, hogy Magyarországon nincs rendszerszintű korrupció, mégis „a lehető legerősebb mondatokkal” támadja a korábbi kabinet munkáját. Hangsúlyozta:

Panyi Miklós felszólította az új pénzügyminisztert, Kármán Andrást (a képen), hogy hagyjon fel a tudatos hisztériakeltéssel (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Amikor Kármán úr 5-8 ezer milliárdos gazdasági károkról beszél, ő maga is tudja, hogy valótlanságot állít.

Menekült a pénzügyminiszter a Hír TV kérdései elől

Stabil gazdaságot vett át az új kormány

Panyi Miklós szerint különösen túlzóak azok az állítások, amelyek több ezer milliárd forintos károkról vagy problémás közbeszerzésekről szólnak. A politikus arra hivatkozott, hogy az Európai Unió korábban maga is elismerte: a magyar közbeszerzési rendszer megfelel az uniós sztenderdeknek, és több területen javuló teljesítményt mutatott. A volt államtitkár kijelentette: a Fidesz-KDNP stabil gazdasági helyzetet hagyott maga után. Példaként a teljes foglalkoztatottságot, az Európai Unión belüli egyik legerősebb gazdasági növekedést, a bővülő fogyasztást, a növekvő adóbevételeket és a 2 százalék alatti inflációt említette.

Elég a propagandából és a hisztériakeltésből. Ideje nekiállni dolgozni!” 

– zárta bejegyzését Panyi Miklós, aki szerint a választási kampányban tett 1213 ígéret után most már a kormányzás ideje következne.

