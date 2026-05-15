Ideje lenne felhagyni a propagandával és dolgozni kezdeni! – Panyi Miklós nem finomkodott

Stabil gazdaságot vett át az új kormány

Panyi Miklós szerint különösen túlzóak azok az állítások, amelyek több ezer milliárd forintos károkról vagy problémás közbeszerzésekről szólnak. A politikus arra hivatkozott, hogy az Európai Unió korábban maga is elismerte: a magyar közbeszerzési rendszer megfelel az uniós sztenderdeknek, és több területen javuló teljesítményt mutatott. A volt államtitkár kijelentette: a Fidesz-KDNP stabil gazdasági helyzetet hagyott maga után. Példaként a teljes foglalkoztatottságot, az Európai Unión belüli egyik legerősebb gazdasági növekedést, a bővülő fogyasztást, a növekvő adóbevételeket és a 2 százalék alatti inflációt említette.

Elég a propagandából és a hisztériakeltésből. Ideje nekiállni dolgozni!”

– zárta bejegyzését Panyi Miklós, aki szerint a választási kampányban tett 1213 ígéret után most már a kormányzás ideje következne.