Ideje lenne felhagyni a propagandával és dolgozni kezdeni! – Panyi Miklós nem finomkodott

Panyi Miklós közösségi oldalán azt írta: ideje lenne, hogy az új pénzügyminiszter felhagyjon a hangulatkeltéssel és végre dolgozni kezdjen. A bejegyzés külön kitért Kármán András nyilatkozataira is, aki korábban maga is az Orbán-kormány államtitkára volt. Panyi szerint a politikus pontosan tudja, hogy Magyarországon nincs rendszerszintű korrupció, mégis „a lehető legerősebb mondatokkal” támadja a korábbi kabinet munkáját. Hangsúlyozta:
Amikor Kármán úr 5-8 ezer milliárdos gazdasági károkról beszél, ő maga is tudja, hogy valótlanságot állít.”
Stabil gazdaságot vett át az új kormány
Panyi Miklós szerint különösen túlzóak azok az állítások, amelyek több ezer milliárd forintos károkról vagy problémás közbeszerzésekről szólnak. A politikus arra hivatkozott, hogy az Európai Unió korábban maga is elismerte: a magyar közbeszerzési rendszer megfelel az uniós sztenderdeknek, és több területen javuló teljesítményt mutatott. A volt államtitkár kijelentette: a Fidesz-KDNP stabil gazdasági helyzetet hagyott maga után. Példaként a teljes foglalkoztatottságot, az Európai Unión belüli egyik legerősebb gazdasági növekedést, a bővülő fogyasztást, a növekvő adóbevételeket és a 2 százalék alatti inflációt említette.
Elég a propagandából és a hisztériakeltésből. Ideje nekiállni dolgozni!”
– zárta bejegyzését Panyi Miklós, aki szerint a választási kampányban tett 1213 ígéret után most már a kormányzás ideje következne.