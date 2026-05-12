Panyi Miklós: Számtalan hazugság hangzott el a miniszterjelöltek meghallgatásain

„Számtalan alaptalan vád és hazugság hangzott el a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásain” – jelentette ki a Fidesz-frakció Facebook-videójában Panyi Miklós, a Fidesz képviselője.

Panyi Miklós Fotó: Teknős Miklós

A politikus szerint bár több ülés szakmai és konstruktív hangulatban zajlott, több esetben is politikai támadások és szerinte valótlan állítások dominálták a vitát.

Panyi Miklós külön kitért arra a kijelentésre, amely szerint a korábbi polgári kormány magára hagyta volna a kárpátaljai magyarokat, és magas rangú magyar politikusok nem látogattak volna a térségbe.

A fideszes képviselő ezt hazugságnak nevezte, hangsúlyozva: az elmúlt években több miniszter is járt Kárpátalján, ő maga pedig miniszterhelyettesként tavaly karácsony előtt több mint tíz oktatási intézményt keresett fel a régióban.

Politikai hergelés Tisza módra

A politikus abszurdnak nevezte azt a hasonlatot is, amely szerint az elmúlt 16 év kormányzása nagyobb pusztítást okozott volna Magyarországnak, mint a tatárjárás.

Szerinte az ilyen kijelentések nem szolgálnak más célt, mint a politikai hergelést és a hisztériakeltést.

Panyi Miklós úgy fogalmazott: a Fidesz–KDNP stabil gazdasági alapokkal adja át a kormányzást. Érvelése szerint a 2026-os év első negyedévében

Magyarország gazdasági növekedése az egyik legerősebb volt az Európai Unióban,

miközben az infláció tartósan 2 százalék alatt maradt,

teljes a foglalkoztatottság,

emellett nő az ipari teljesítmény és a fogyasztás is.

A képviselő szerint a megalakuló Tisza Párt így kedvező helyzetből kezdheti meg munkáját, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt napokban kevés konkrétum hangzott el arról, miként kívánják végrehajtani a kampány során tett 1213 ígéretet.

Panyi Miklós kijelentette: a Fidesz–KDNP konstruktív ellenzéki szerepre készül, és minden olyan kezdeményezést támogatni fog, amely Magyarország biztonságát, a magyar családok jólétét és az ország fejlődését szolgálja. Hozzátette: a közösségi médiás politizálás időszaka után most a valódi kormányzás következik.