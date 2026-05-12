Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most dől el a háború: tőrt döftek Ukrajna hátába, Putyin a Kremlben lejt örömtáncot

Látta?

Balhé a Parlamentnél: rohantak a rendőrök

Panyi Miklós

Panyi Miklós: Számtalan hazugság hangzott el a miniszterjelöltek meghallgatásain

39 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Számtalan alaptalan vád és hazugság hangzott el a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásain” – jelentette a Fidesz-frakció videójában ki Panyi Miklós, a Fidesz képviselője. A politikus szerint bár több ülés szakmai és konstruktív hangulatban zajlott, több esetben is politikai támadások és szerinte valótlan állítások dominálták a vitát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Panyi MiklósTisza PártTisza-kormány

„Számtalan alaptalan vád és hazugság hangzott el a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásain” – jelentette ki a Fidesz-frakció Facebook-videójában Panyi Miklós, a Fidesz képviselője. 

20231022 Budapest Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés a Bem téren. fotó: Teknős Miklós (TEK) Magyar Nemzet képen: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Fotó: Teknős Miklós
Panyi Miklós Fotó: Teknős Miklós

A politikus szerint bár több ülés szakmai és konstruktív hangulatban zajlott, több esetben is politikai támadások és szerinte valótlan állítások dominálták a vitát.

Panyi Miklós külön kitért arra a kijelentésre, amely szerint a korábbi polgári kormány magára hagyta volna a kárpátaljai magyarokat, és magas rangú magyar politikusok nem látogattak volna a térségbe. 

A fideszes képviselő ezt hazugságnak nevezte, hangsúlyozva: az elmúlt években több miniszter is járt Kárpátalján, ő maga pedig miniszterhelyettesként tavaly karácsony előtt több mint tíz oktatási intézményt keresett fel a régióban.

 

Politikai hergelés Tisza módra

A politikus abszurdnak nevezte azt a hasonlatot is, amely szerint az elmúlt 16 év kormányzása nagyobb pusztítást okozott volna Magyarországnak, mint a tatárjárás. 

Szerinte az ilyen kijelentések nem szolgálnak más célt, mint a politikai hergelést és a hisztériakeltést.

Panyi Miklós úgy fogalmazott: a Fidesz–KDNP stabil gazdasági alapokkal adja át a kormányzást. Érvelése szerint a 2026-os év első negyedévében 

  • Magyarország gazdasági növekedése az egyik legerősebb volt az Európai Unióban, 
  • miközben az infláció tartósan 2 százalék alatt maradt,
  • teljes a foglalkoztatottság, 
  • emellett nő az ipari teljesítmény és a fogyasztás is.

A képviselő szerint a megalakuló Tisza Párt így kedvező helyzetből kezdheti meg munkáját, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt napokban kevés konkrétum hangzott el arról, miként kívánják végrehajtani a kampány során tett 1213 ígéretet.

Panyi Miklós kijelentette: a Fidesz–KDNP konstruktív ellenzéki szerepre készül, és minden olyan kezdeményezést támogatni fog, amely Magyarország biztonságát, a magyar családok jólétét és az ország fejlődését szolgálja. Hozzátette: a közösségi médiás politizálás időszaka után most a valódi kormányzás következik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!