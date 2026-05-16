Panyi Miklós visszaszólt Magyarnak, szerinte „néphergelés” zajlik

Panyi Miklós élesen bírálta azokat a kritikákat, amelyek a miniszterelnöki hivatalnak otthont adó Karmelita kolostor berendezését és állapotát érték.

Bejegyzésében azt írta: szerinte „néphergelés” zajlik, miközben az épület egyáltalán nem tekinthető luxusnak. Leírása szerint fehér falak, történelmi képek, klasszikus fabútorok és visszafogott berendezés jellemzi a helyszínt, amelyet a világ vezetőinek fogadására is használtak.

Panyi Miklós ugyanakkor felidézett egy korábbi személyes tapasztalatot is, amikor Magyar Péternél járt, éppen akkor amikor a Diákhitel Központ vezérigazgatója volt. Állítása szerint ott kifejezetten modern, designbútorokkal berendezett környezetet látott, bőrkanapékkal, ami szerinte éles kontrasztban áll a most kritizált kormányzati helyszínnel.

A politikus szerint a vita mesterségesen gerjesztett, és úgy fogalmazott: „legalja filmszínház” zajlik a közéletben. Hozzátette, szerinte ideje lenne Magyar Péternek a közösségi médiás aktivitás helyett a tényleges munkára koncentrálni.

Bejegyzése végén kérdéseket is megfogalmazott, többek között azt firtatva, hogy miért nem ülésezik a következő héten az Országgyűlés, és hol vannak a benyújtásra váró törvényjavaslatok.