Politikai atombomba zuhant Zelenszkijre – jön a végítélet órája

Orbán Viktor mondott egy nagyon biztató dolgot a Fidesz szavazóinak

Panyi Miklós visszaszólt Magyarnak, szerinte „néphergelés" zajlik

A Karmelita kolostor körüli vitákra reagált közösségi oldalán Panyi Miklós. A képviselő szerint túlzó és politikai célú támadások érték a kormányt.
Panyi Miklós élesen bírálta azokat a kritikákat, amelyek a miniszterelnöki hivatalnak otthont adó Karmelita kolostor berendezését és állapotát érték.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Fotó: Teknős Miklós
Bejegyzésében azt írta: szerinte „néphergelés” zajlik, miközben az épület egyáltalán nem tekinthető luxusnak. Leírása szerint fehér falak, történelmi képek, klasszikus fabútorok és visszafogott berendezés jellemzi a helyszínt, amelyet a világ vezetőinek fogadására is használtak.

Panyi Miklós ugyanakkor felidézett egy korábbi személyes tapasztalatot is, amikor Magyar Péternél járt, éppen akkor amikor a Diákhitel Központ vezérigazgatója volt. Állítása szerint ott kifejezetten modern, designbútorokkal berendezett környezetet látott, bőrkanapékkal, ami szerinte éles kontrasztban áll a most kritizált kormányzati helyszínnel.

A politikus szerint a vita mesterségesen gerjesztett, és úgy fogalmazott: „legalja filmszínház” zajlik a közéletben. Hozzátette, szerinte ideje lenne Magyar Péternek a közösségi médiás aktivitás helyett a tényleges munkára koncentrálni.

Bejegyzése végén kérdéseket is megfogalmazott, többek között azt firtatva, hogy miért nem ülésezik a következő héten az Országgyűlés, és hol vannak a benyújtásra váró törvényjavaslatok.

 

