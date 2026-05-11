Panyi Miklós visszautasítja Tarr Zoltán kijelentéseit: A magyar kormány nem hagyta magára Kárpátalját

Panyi Miklós a közösségi oldalán azt írta, a „leghatározottabban” utasítja vissza azokat a kijelentéseket, amelyek a kormány kárpátaljai szerepvállalását kérdőjelezik meg. Mint fogalmazott, személyesen is rendszeresen látogatott el a kárpátaljai magyar közösségekhez, évente legalább két alkalommal találkozva helyi vezetőkkel és intézményekkel.

Élesen bírálta Tarr Zoltán miniszteri meghallgatáson tett kijelentéseit a Fidesz országgyűlési képviselője. Panyi Miklós szerint teljességgel valótlan az az állítás, hogy a magyar kormány az elmúlt években magára hagyta volna a kárpátaljai magyarságot.

A politikus felidézte, hogy legutóbb 2025 karácsonya előtt közel tíz magyar oktatási intézményt keresett fel Kárpátalján. Elmondása szerint minden alkalommal azt az üzenetet közvetítették, hogy „a magyarság egy és szétválaszthatatlan”, valamint hogy a külhoni magyar közösségek számíthatnak az anyaország támogatására.

Panyi Miklós arra is kitért, hogy jelenleg is működnek magyar kormány által fenntartott gyermekotthonok Kárpátalján, amelyek árva és nehéz sorsú gyermekek ellátását biztosítják. Szerinte mindez önmagában cáfolja azokat az állításokat, amelyek szerint a kabinet nem segítette volna a térség magyarságát.

A fideszes országgyűlési képviselő különösen élesen reagált arra a kijelentésre, miszerint az elmúlt tizenhat évben a jobboldali kormány úgymond „nagyobb pusztítást végzett, mint a tatárjárás”. Ezt abszurdnak és sértőnek nevezte, majd történelmi párhuzamot is vont az 1918–1919-es időszakkal, figyelmeztetve arra, hogy nem kérnek olyan „rendszerváltásból”, amely szerinte megosztást és felforgatást hozna.

Bejegyzése végén Panyi Miklós arra kérte Tarr Zoltánt, hogy tartózkodjon az alaptalan megbélyegzésektől és lejárató kijelentésektől. Úgy fogalmazott: az ilyen mondatok nemcsak a jobboldali közösséget sértik, hanem azokat a külhoni magyarokat is, akik az elmúlt években sokat tettek közösségeik fennmaradásáért.