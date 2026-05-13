Gyurcsány egykori államtitkárának felesége lett a házelnök kabinetfőnöke

Perger Ágnes férje, Papp Imre korábban Kuncze Gábor személyes belügyminiszteri tanácsadója volt, majd Gyurcsány Ferenc kormányában az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkáraként dolgozott a 2006-os véres tüntetések idején. Papp Imre politikai felelősséggel tartozik az akkor történtekért – írta a Magyar Nemzet.

Perger Ágnes ügyvédből lett a házelnök kabinetfőnöke

Perger Ágnes férje zaklatási botrány után került Karácsonyhoz

Papp Imre az ELTE Jogtudományi Karán adjunktusként dolgozott, ahonnan

egy tanítványa zaklatási bejelentése miatt kellett csendben távoznia.

Az egyetem vezetése a botrány elkerülése érdekében inkább fegyelmi eljárás és rendőrségi feljelentés helyett csak csendes távozásra kérte fel Papp Imrét. Később Karácsony Gergely zuglói polgármestersége alatt Papp Imre a kerület jegyzője lett.

Perger Ágnes maga is megerősítette a Magyar Nemzet értesülését. Az ügyvédnő irodája elsősorban polgári jogi, ingatlan- és családjogi ügyekre, valamint végrehajtási eljárásokra specializálódott.