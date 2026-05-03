Kemény válasz érkezett: Péterfalvi Attila visszautasította Magyar Péter nyomását

A Mandiner arról ír, hogy nem mond le a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság éléről Péterfalvi Attila, még azután sem, hogy politikai nyomás érte a távozása érdekében Magyar Péter részéről. Az adatvédelmi hatóság elnöke az M5 „Kell még valamit mondanom, Ildikó?” című podcast műsorában beszélt arról, hogy miért nem merült fel benne a távozás lehetősége.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke egyértelművé tette, hogy nem hajlandó lemondani az adatvédelmi hatóság éléről, még Magyar Péter politikai nyomására sem. Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság elnöke szerint pozícióját erős uniós jogi védelem garantálja, így a távozása jogilag sem merülhet fel. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Péterfalvi Attila: Az adatvédelmi biztos még alkotmánymódosítással, jogszabálymódosítással sem mozdítható el a pozíciójáról

A Tisza Párt elnöke a választás éjszakáján több vezető állami tisztségviselőt is lemondásra szólított fel, sőt határidőt is szabott számukra. Bár Péterfalvi neve nem szerepelt konkrétan a felszólítottak között, Magyar Péter korábban „Orbán Viktor bábjának” nevezte őt, az általa vezetett intézményt pedig „bábhatóságnak”.

A műsorban Csuhaj Ildikó arra volt kíváncsi, hogy a hatóság elnökében egyáltalán felmerült-e a lemondás gondolata. Péterfalvi Attila válasza egyértelmű volt: a lemondásnak a gondolata sem merülhet fel az ő esetében, mivel a pozícióját különösen erős jogi védelem biztosítja.

Tilos alkudozni a lemondásomról Magyar Péterrel”

- fogalmazott határozottan Péterfalvi Attila.

Uniós védelem alatt áll, és nem csak az uniós jog védi, hanem uniós bírósági döntés is, ami kategórikusan azt mondja ki, hogy a hatóság vezetője vagy a biztos még alkotmánymódosítással, még jogszabálymódosítással sem mozdítható el a pozíciójáról”

- hangsúlyozta.

A beszélgetés során egy másik, személyét érintő állításra is reagált. Szemenszedett hazugságnak nevezte azt a kijelentést, hogy rendszeresen pezsgőzött volna Orbán Viktorral. Elmondása szerint kizárólag protokolláris eseményeken találkozott a kormányfővel, négyszemközti kapcsolatuk pedig nem volt.

Lehet, hogy arra emlékszik a miniszterelnök-jelölt úr rosszul, amikor az egyik közös ismerősünknek az esküvőjén egy asztalnál ültünk és koccintottunk”

- tette hozzá.