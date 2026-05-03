Kemény válasz érkezett: Péterfalvi Attila visszautasította Magyar Péter nyomását

A Mandiner arról ír, hogy nem mond le a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság éléről Péterfalvi Attila, még azután sem, hogy politikai nyomás érte a távozása érdekében Magyar Péter részéről. Az adatvédelmi hatóság elnöke az M5 „Kell még valamit mondanom, Ildikó?” című podcast műsorában beszélt arról, hogy miért nem merült fel benne a távozás lehetősége.
Péterfalvi Attila: Az adatvédelmi biztos még alkotmánymódosítással, jogszabálymódosítással sem mozdítható el a pozíciójáról
A Tisza Párt elnöke a választás éjszakáján több vezető állami tisztségviselőt is lemondásra szólított fel, sőt határidőt is szabott számukra. Bár Péterfalvi neve nem szerepelt konkrétan a felszólítottak között, Magyar Péter korábban „Orbán Viktor bábjának” nevezte őt, az általa vezetett intézményt pedig „bábhatóságnak”.
A műsorban Csuhaj Ildikó arra volt kíváncsi, hogy a hatóság elnökében egyáltalán felmerült-e a lemondás gondolata. Péterfalvi Attila válasza egyértelmű volt: a lemondásnak a gondolata sem merülhet fel az ő esetében, mivel a pozícióját különösen erős jogi védelem biztosítja.
Tilos alkudozni a lemondásomról Magyar Péterrel”
- fogalmazott határozottan Péterfalvi Attila.
Uniós védelem alatt áll, és nem csak az uniós jog védi, hanem uniós bírósági döntés is, ami kategórikusan azt mondja ki, hogy a hatóság vezetője vagy a biztos még alkotmánymódosítással, még jogszabálymódosítással sem mozdítható el a pozíciójáról”
- hangsúlyozta.
A beszélgetés során egy másik, személyét érintő állításra is reagált. Szemenszedett hazugságnak nevezte azt a kijelentést, hogy rendszeresen pezsgőzött volna Orbán Viktorral. Elmondása szerint kizárólag protokolláris eseményeken találkozott a kormányfővel, négyszemközti kapcsolatuk pedig nem volt.
Lehet, hogy arra emlékszik a miniszterelnök-jelölt úr rosszul, amikor az egyik közös ismerősünknek az esküvőjén egy asztalnál ültünk és koccintottunk”
- tette hozzá.