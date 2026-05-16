Pócs János: Amit ígértek, azt teljesíteni kell

Pócs János a Hír TV-nek adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte nem az a legfontosabb kérdés, hogy pontosan milyen szinten állapítják meg az üzemanyagárakat, hanem az, hogy az új kormány betartja-e saját ígéreteit.
Úgy fogalmazott:
teljesen mindegy, hogy lesz-e 480 forintos benzinár, vagy nem, a lényeg az, hogy megtartják-e az ársapkát,
mivel ezt vállalták a kampány során.
A képviselő emlékeztetett arra is, hogy az új kormány több gazdasági intézkedést ígért, köztük a KATA visszaállítását, az adóemelések elmaradását, valamint radikális áfacsökkentést több termékkörben, a tűzifától a gyógyszerekig. Emellett nyugdíjemelést is kilátásba helyeztek.
Pócs János szerint ezek az ígéretek már kormányzati pozícióból hangzottak el, ezért különösen fontos, hogy teljesüljenek. Hozzátette:
a Fidesz minden olyan intézkedést támogatni fog, amely a felsorolt célokat szolgálja.
A politikus azt is hangsúlyozta, hogy az új kabinet nem hivatkozhat arra, hogy rossz állapotban vette át az országot. Szerinte az átadás-átvétel lezárult, és az ígéretek alapján az ország stabil helyzetben van.
Bármi, ami ezután történik, az az ő felelősségük
– fogalmazott az interjúban.