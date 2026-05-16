Politikai atombomba zuhant Zelenszkijre – jön a végítélet órája

pócs jános

Pócs János: Amit ígértek, azt teljesíteni kell

Az új kormány gazdasági ígéreteiről és azok következményeiről beszélt a Hír TV-nek adott interjújában Pócs János. A fideszes képviselő szerint mostantól minden vállalás számon kérhető.
Pócs János a Hír TV-nek adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte nem az a legfontosabb kérdés, hogy pontosan milyen szinten állapítják meg az üzemanyagárakat, hanem az, hogy az új kormány betartja-e saját ígéreteit.

Úgy fogalmazott: 

teljesen mindegy, hogy lesz-e 480 forintos benzinár, vagy nem, a lényeg az, hogy megtartják-e az ársapkát,

mivel ezt vállalták a kampány során.

A képviselő emlékeztetett arra is, hogy az új kormány több gazdasági intézkedést ígért, köztük a KATA visszaállítását, az adóemelések elmaradását, valamint radikális áfacsökkentést több termékkörben, a tűzifától a gyógyszerekig. Emellett nyugdíjemelést is kilátásba helyeztek.

Pócs János szerint ezek az ígéretek már kormányzati pozícióból hangzottak el, ezért különösen fontos, hogy teljesüljenek. Hozzátette: 

a Fidesz minden olyan intézkedést támogatni fog, amely a felsorolt célokat szolgálja.

A politikus azt is hangsúlyozta, hogy az új kabinet nem hivatkozhat arra, hogy rossz állapotban vette át az országot. Szerinte az átadás-átvétel lezárult, és az ígéretek alapján az ország stabil helyzetben van.

Bármi, ami ezután történik, az az ő felelősségük

– fogalmazott az interjúban.

