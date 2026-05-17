Pócs János

Pócs János: Ennyi a tokaleszívás és a véleményszabadság ára

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ruszin-Szendi Romulusz beváltotta a fenyegetését, és beperelte a Fidesz politikusát, melyet meg is nyert. Pócs János az új honvédelmi minisztert a tokaleszívása miatt kritizálta, a bíróság szerint nem megfelelő módon.
Ruszin miniszter úr és a bíróság a döntését meghozta. Az új rendszerben 5 és fél millió forint a szólás- és a véleményszabadság ára” – számolt be róla Pócs János a közösségi oldalán.

Ruszin-Szendi Romolusz rossz szemmel nézte, amiért Pócs János a tokaleszívását kritizálta – Fotó: Facebook/Magyar Péter

A képviselőt azért perelte a Tisza-kormány honvédelmi minisztere, mivel Pócs János annak idején a maga módján szóvá merte tenni, hogy közpénzen, más TB-kártyájára csináltatta meg a tokaleszívást.

Pócs jelezte, hogy nem kíván gyűjtést szervezni, hanem „a jogállamiságot tiszteletben tartva” befizeti a kirótt összeget, de kéri a minisztert és jogászait, 

hogy ezt az összeget a kárpátaljai magyar gyerekek javára fizesse be.”

A politikus a továbbiakban megígérte, hogy nem hagyja magát, és ellentétben a manapság oly trendi felnőtt férfiak sírva fakadása helyett, ő marad a régi.

 

