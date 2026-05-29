polgármester

Felháborító, hogy mit tervez a polgármesterekkel Magyar Péter

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
„Amennyiben hajlandók és képesek megfelelően dolgozni velünk együtt, akkor miért ne maradhatnának?” – állítja az EU hetes cikke szerinti eljárást, egyéb demokratikus jogokat láthatóan nem ismerő tiszás országgyűlési képviselő. A Tisza Párt korlátozná a polgármesteri hivatal idejét, de nem mindenkijét.
Magyar Péterék nem elégedtek meg a parlamenti kétharmaddal, az önkormányzatokat is meg akarják szerezni maguknak? – tette fel a kérdést Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője annak kapcsán, hogy egy tiszás képviselő a polgármesterek újraválaszthatóságát is korlátozná.

Fotó: Facebook/Szűcs Gábor

A politikus azzal kapcsolatban osztotta meg gondolatait a közösségi oldalán, hogy egy videó tanúsága szerint a Tisza Párt egyik országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy

a terveik között szerepel a polgármesterek hivatali idejének a korlátozása is.

Magyar Péter és pártja még a miniszterelnöki poszttal kapcsolatban sem tudta megvédeni az álláspontját, de már

rátértek a 3200 települést érintő, visszamenőleges hatályú intézkedés belengetésére.

Polgármester is csak két ciklusig lehet valaki? – a Tisza képviselője szerint igen

Szűcs Gábor felhívja a figyelmet arra, hogy 

a polgármestereket közvetlenül választják. Ha a választók szeretnének valakit egy harmadik vagy akár negyedik ciklusra polgármesternek, akkor miért korlátoznák őket? Itt nem politikusokat korlátoznak, hanem a magyar embereket, a magyar választókat.”

Majd arra, hogy a tiszás képviselő továbbmenve elismeri, hogy „van, ahol maximálisan meg vannak elégedve a polgármesterrel, és ott akár indokolt is lehetne, hogy tovább legyen”, és

„amennyiben hajlandók és képesek megfelelően dolgozni velünk együtt, akkor miért ne maradhatnának”,

Szűcs Gábor rámutat:

lehet több cikluson át is polgármester valaki, csak tiszásnak kell lennie.”

Végezetül hozzáteszi:

A politikai alapú diszkrimináció nemcsak alaptörvény-ellenes, de az Európai Unióról szóló szerződés második cikkébe is ütközik, és ilyenkor szokás megindítani azt a bizonyos hetes cikkely szerinti eljárást.”

