Felháborító, hogy mit tervez a polgármesterekkel Magyar Péter

Magyar Péterék nem elégedtek meg a parlamenti kétharmaddal, az önkormányzatokat is meg akarják szerezni maguknak? – tette fel a kérdést Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője annak kapcsán, hogy egy tiszás képviselő a polgármesterek újraválaszthatóságát is korlátozná.
A politikus azzal kapcsolatban osztotta meg gondolatait a közösségi oldalán, hogy egy videó tanúsága szerint a Tisza Párt egyik országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy
a terveik között szerepel a polgármesterek hivatali idejének a korlátozása is.
Magyar Péter és pártja még a miniszterelnöki poszttal kapcsolatban sem tudta megvédeni az álláspontját, de már
rátértek a 3200 települést érintő, visszamenőleges hatályú intézkedés belengetésére.
Szűcs Gábor felhívja a figyelmet arra, hogy
a polgármestereket közvetlenül választják. Ha a választók szeretnének valakit egy harmadik vagy akár negyedik ciklusra polgármesternek, akkor miért korlátoznák őket? Itt nem politikusokat korlátoznak, hanem a magyar embereket, a magyar választókat.”
Polgármester is csak két ciklusig lehet valaki?
Majd arra, hogy a tiszás képviselő továbbmenve elismeri, hogy „van, ahol maximálisan meg vannak elégedve a polgármesterrel, és ott akár indokolt is lehetne, hogy tovább legyen”, és
„amennyiben hajlandók és képesek megfelelően dolgozni velünk együtt, akkor miért ne maradhatnának”,
Szűcs Gábor rámutat:
lehet több cikluson át is polgármester valaki, csak tiszásnak kell lennie.”
Végezetül hozzáteszi:
A politikai alapú diszkrimináció nemcsak alaptörvény-ellenes, de az Európai Unióról szóló szerződés második cikkébe is ütközik, és ilyenkor szokás megindítani azt a bizonyos hetes cikkely szerinti eljárást.”