Felháborító, hogy mit tervez a polgármesterekkel Magyar Péter

Magyar Péterék nem elégedtek meg a parlamenti kétharmaddal, az önkormányzatokat is meg akarják szerezni maguknak? – tette fel a kérdést Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője annak kapcsán, hogy egy tiszás képviselő a polgármesterek újraválaszthatóságát is korlátozná.

Polgármester is csak két ciklusig lehet valaki?

Fotó: Facebook/Szűcs Gábor

A politikus azzal kapcsolatban osztotta meg gondolatait a közösségi oldalán, hogy egy videó tanúsága szerint a Tisza Párt egyik országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy

a terveik között szerepel a polgármesterek hivatali idejének a korlátozása is.

Magyar Péter és pártja még a miniszterelnöki poszttal kapcsolatban sem tudta megvédeni az álláspontját, de már