Olvasta?

polgármesteri díj

A polgármesterek juttatásának drasztikus csökkentése ezért sem jó ötlet

Az állam működésének lezüllesztése minden magyar állampolgár számára rossz, akár baloldali, akár jobboldali. Magyar Péter jópofának tűnő ötlete következményeképpen minőségi munkaerő nélkül eltűnhet a minőségi kormányzati munka is. A polgármesteri juttatások csökkentése nem pusztán matematikai kérdés.
Ismét egy olyan politikai javaslat került az asztalra, amely első hallásra könnyen elnyerheti a választók egy részének tetszését, de közelebbről nézve már jóval több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában arról beszélt: drasztikusan csökkentenék a politikai és állami vezetők fizetését, beleértve a polgármesteri juttatásokat is – írta a Magyar Nemzet szerdán.

A polgármesteri juttatások csökkentése nem egyszerű matematikai kérdés
A lap hozzáteszi, a kérdés kapcsán Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy

a polgármesteri illetmények szabályozása korábban már átesett jelentős változásokon.

Korábbi időszakokban voltak olyan korlátozások, amelyek meghatározták a bérek alakulását, később azonban – részben az önkormányzati rendszerből érkező igények hatására – olyan rendszer alakult ki, amely

a polgármesteri fizetéseket a nemzetgazdasági átlagbérhez kötötte.

A jelenlegi ötlettel kapcsolatban rámutatott:

  • drasztikusan csökkentett bérekkel ki vállalja egy település vezetését,
  • elképzelhető, hogy az ilyen döntések mögött politikai logika is meghúzódik, és olyan intézkedések születnek, amelyek rövid távon népszerűek lehetnek.

Ezért is rossz ötlet Magyar Pétertől a bércsökkentés a közszférában, így a polgármesteri juttatások körében is

Az állam működésének lezüllesztése minden magyar állampolgár számára rossz, akár baloldali, akár jobboldali. Magyar Péter jópofának tűnő ötlete következményeképpen minőségi munkaerő nélkül eltűnhet a minőségi kormányzati munka is – idéztük korábban Panyi Miklóst, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjét a témával kapcsolatban.

Magyar Péter ötletének következménye lehet a minőségi munka romlása

A politikus hangsúlyozta:

ha olyan fizetést adunk ezeknek az embereknek, amitől egy kisbolt vezetője is többet keres, egy multi középvezetője pedig a 2-3-szorosát, igazi minőséget nem várhatunk el.

Márpedig minőségi munkaerő nélkül nem lesz sem minőségi kormányzati munka, sem jobb minőségű állami szolgáltatások. Menedzserszemléletről nem is beszélve”

– tette hozzá.

 

