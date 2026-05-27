A polgármesterek juttatásának drasztikus csökkentése ezért sem jó ötlet

Ismét egy olyan politikai javaslat került az asztalra, amely első hallásra könnyen elnyerheti a választók egy részének tetszését, de közelebbről nézve már jóval több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában arról beszélt: drasztikusan csökkentenék a politikai és állami vezetők fizetését, beleértve a polgármesteri juttatásokat is – írta a Magyar Nemzet szerdán.
A lap hozzáteszi, a kérdés kapcsán Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy
a polgármesteri illetmények szabályozása korábban már átesett jelentős változásokon.
Korábbi időszakokban voltak olyan korlátozások, amelyek meghatározták a bérek alakulását, később azonban – részben az önkormányzati rendszerből érkező igények hatására – olyan rendszer alakult ki, amely
a polgármesteri fizetéseket a nemzetgazdasági átlagbérhez kötötte.
A jelenlegi ötlettel kapcsolatban rámutatott:
- drasztikusan csökkentett bérekkel ki vállalja egy település vezetését,
- elképzelhető, hogy az ilyen döntések mögött politikai logika is meghúzódik, és olyan intézkedések születnek, amelyek rövid távon népszerűek lehetnek.
Ezért is rossz ötlet Magyar Pétertől a bércsökkentés a közszférában, így a polgármesteri juttatások körében is
Az állam működésének lezüllesztése minden magyar állampolgár számára rossz, akár baloldali, akár jobboldali. Magyar Péter jópofának tűnő ötlete következményeképpen minőségi munkaerő nélkül eltűnhet a minőségi kormányzati munka is – idéztük korábban Panyi Miklóst, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjét a témával kapcsolatban.
Magyar Péter ötletének következménye lehet a minőségi munka romlása
A politikus hangsúlyozta:
ha olyan fizetést adunk ezeknek az embereknek, amitől egy kisbolt vezetője is többet keres, egy multi középvezetője pedig a 2-3-szorosát, igazi minőséget nem várhatunk el.
Márpedig minőségi munkaerő nélkül nem lesz sem minőségi kormányzati munka, sem jobb minőségű állami szolgáltatások. Menedzserszemléletről nem is beszélve”
– tette hozzá.