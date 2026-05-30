A Politico megcáfolta Magyar Pétert: nem született még megállapodás az uniós források kifizetéséről

Pénteken közös sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Magyarországnak járó, de eddig visszatartott uniós forrásokról.

A magyar miniszterelnök az eseményt követően azt állította, hogy a megbeszélés eredményeként sikerült hazahozni 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást. A hír végigfutott a kormányzati propagandamédiában, szép számmal jelentek meg lelkes kommentárok „a történelmi találkozóról". Csakhogy a történet utóéletét már nem sikerült lekövetni:

nevezetesen azt, hogy egyelőre semmiféle megállapodás nem született az uniós források kifizetéséről.

A brüsszeli ügyekben kifejezetten bennfentesnek számító Politico ugyanis a találkozó után arról cikkezett, hogy az uniós tisztviselők nem pénzkifizetésről, hanem egy politikai megállapodásról beszélnek, amely csupán kijelöli az utat a későbbi források felé. Árulkodó, hogy a lap szerkesztői egy előnytelen, alulról készített fotót választottak címlapképnek Magyar Péterről.

Egy magas rangú bizottsági tisztségviselőre hivatkozva azt írták, hogy a felek csupán egy kötelezettségvállalási listában állapodtak meg, a források kifizetéséről nem. Ahhoz, hogy a Magyarországnak egyébként alanyi jogon járó, de eddig politikai okokból visszatartott pénzeket valóban feloldják, ahhoz a most elfogadott feltételeket augusztus 31-ig teljesíteni kell.

A Politico szerint a tárgyalófelek az elmúlt napokban konkrét reformokról és beruházásokról egyeztettek, valamint arról, hogy ezek valóban teljesíthetők-e az unió által megszabott határidőig.

Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a mostani megállapodást még formális dokumentumokká kell alakítani, amelyek részletesen tartalmazzák a szükséges reformokat, beruházásokat és azok végrehajtási ütemezését. A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint ugyan már most is „jelentős részletességgel” rendelkezik a megállapodás, a konkrét vállalások teljesítése nélkül egyetlen euró sem érkezik meg.

Ursula von de Leyen bizottsági elnök mutatja az utat Magyar Péternek az április találkozójukon Fotó: JOHN THYS / POOL

Az egyelőre nem világos, hogy pontosan miben állapodott meg Magyar Péter és Ursula von der Leyen, Magyarországnak milyen feltételeket kell teljesítenie a brüsszeli pénzekért.