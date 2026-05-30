A Politico megcáfolta Magyar Pétert: nem született még megállapodás az uniós források kifizetéséről

A brüsszeli lap szerint az eddig politikai okokból blokkolt pénzek feloldásához a magyar kormánynak teljesíteni kell bizonyos feltételeket. Hogy mik ezek, a Politico szerint azt továbbra sem lehet tudni.
Pénteken közös sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Magyarországnak járó, de eddig visszatartott uniós forrásokról. 

A  magyar miniszterelnök az eseményt követően azt állította, hogy a megbeszélés eredményeként sikerült hazahozni 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást. A hír végigfutott a kormányzati propagandamédiában, szép számmal jelentek meg lelkes kommentárok „a történelmi találkozóról". Csakhogy a történet utóéletét már nem sikerült lekövetni: 

nevezetesen azt, hogy egyelőre semmiféle megállapodás nem született az uniós források kifizetéséről. 

A brüsszeli ügyekben kifejezetten bennfentesnek számító Politico ugyanis a találkozó után arról cikkezett, hogy az uniós tisztviselők nem pénzkifizetésről, hanem egy politikai megállapodásról beszélnek, amely csupán kijelöli az utat a későbbi források felé. Árulkodó, hogy a lap szerkesztői egy előnytelen, alulról készített fotót választottak címlapképnek Magyar Péterről. 

Egy magas rangú bizottsági tisztségviselőre hivatkozva azt írták, hogy a felek csupán egy kötelezettségvállalási listában állapodtak meg, a források kifizetéséről nem. Ahhoz, hogy a Magyarországnak egyébként alanyi jogon járó, de eddig politikai okokból visszatartott pénzeket valóban feloldják, ahhoz a most elfogadott feltételeket augusztus 31-ig teljesíteni kell.  

A Politico szerint a tárgyalófelek az elmúlt napokban konkrét reformokról és beruházásokról egyeztettek, valamint arról, hogy ezek valóban teljesíthetők-e az unió által megszabott határidőig. 

Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a mostani megállapodást még formális dokumentumokká kell alakítani, amelyek részletesen tartalmazzák a szükséges reformokat, beruházásokat és azok végrehajtási ütemezését. A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint ugyan már most is „jelentős részletességgel” rendelkezik a megállapodás, a konkrét vállalások teljesítése nélkül egyetlen euró sem érkezik meg.

Ursula von de Leyen bizottsági elnök mutatja az utat Magyar Péternek az április találkozójukon Fotó: JOHN THYS / POOL

Az egyelőre nem világos, hogy pontosan miben állapodott meg Magyar Péter és Ursula von der Leyen, Magyarországnak milyen feltételeket kell teljesítenie a brüsszeli pénzekért.

Több ellenzéki politikus is éppen ezért azt követelte, hogy a miniszterelnök hozza nyilvánosságra az egyeztetés tartalmát. Orbán Viktor volt kormányfő, a Fidesz elnöke közösségi oldalán felszólította Magyart, hogy azonnal hozza nyilvánosságra a Von der Leyen–Magyar Péter-paktum részleteit. „Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van" – tette hozzá.

Az mindenesetre biztos, hogy Magyarország mintegy kétmilliárd eurónyi kohéziós támogatást már végleg elbukott a lejárt határidők miatt, további több mint 530 millió euró pedig továbbra is befagyasztva marad migrációs, menekültügyi és LMBTQ-val kapcsolatos viták miatt.

 

