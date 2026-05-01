Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt látnia kell!

pósfai gábor

Pósfai Gábornál, az újdonsült belügyminiszternél már nem csak a kasszakulcs lesz, hanem a gumibot is

14 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megkezdődött a sógor-koma-jóbarát politizálás és osztogatás a Tisza Pártban. Magyar Péter belügyminiszternek jelöli azt a Pósfai Gábort, akinek semmi köze a belügyminiszteri munkához, szakmai rálátása talán csak a Decathlon biztonsági részlegére volt, de lehet, hogy arra sem. Mutatjuk, mit érdemes róla tudni!
pósfai gábortisza pártdecathlonbelügyminiszterMagyar Péter

Tavaly Magyar Péter lecserélte a Tisza Párt operatív vezetői posztján Radnai Márkot. Egy francia multitól érkezett baloldali üzletembert, Pósfai Gábort nevezte ki a helyére. Pósfai már akkor azt mondta, nála lesz a kassza kulcsa. Úgy tudjuk, a pártban őt nevezik a pénztárnoknak – írta az Ellenpont annak kapcsán, hogy Magyar Péter belügyminiszterként számít a kasszakulcs birtoklójára.

Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív igazgatója beszédet mond a párt kongresszusán a Kanizsa Arénában 2025. július 12-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Az ellenpont részletes cikkben mutatta be az újdonsült belügyminiszter-jelöltet, azt írják, Pósfai baloldali családi indíttatást kapott,

apja Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején Magyar Bálint oktatási minisztériumának egyik intézményét vezette, a legnagyobb érettségi botrány egyik felelőse volt (amikor kiszivárogtak a tételek).

Pósfai Gábor a francia Decathlonnál dolgozott, a cég vezetőjeként részese volt az LMBTQ-párti kampányoknak. Több nyilatkozatban is támadta a kormányt, mert a határkerítéssel megállította az illegális migrációt, a terrortámadásokat pedig bagatellizálta. A Soros-egyetem melletti baloldali tiltakozásokban is részt vett, az ellenpont megállapításai szerint:

Pósfai Magyar Péterhez hasonlóan kiábrándult jobboldalinak mondja magát, de

  • mind a családi indíttatása, mind a migráció, mind a CEU kérdésében baloldali álláspontot képviselt már sok évvel ezelőtt is, ahogy Magyar Péter is,
  • néhány éve az egyre fokozódó migránsbűnözést annyival nyugtázta, hogy „őrültek mindenhol vannak".
  • több mint egy évtizede támogatja Wittinghof Tamást, SZDSZ-es budaörsi polgármestert, akivel többször is együtt mutatkozott,
  • a volt multivezető személyével egy olyan ember került a Tisza vezetői köré, aki száz százalékig a multik embere, és teljes mértékig baloldali álláspontot képvisel.

Pósfai Gábornak is van jobboldali meséje, de inkább baloldalinak tűnik

Pósfai Gábornál ugyanazt látjuk, mint a Tisza többi szereplőinél. Ragaszkodik ő is a kiábrándult jobboldali meséjéhez, azonban ezt sem a családja, sem a tevékenysége nem támasztja alá. Minden megnyilvánulása, gender és migráció melletti kiállása sokkal inkább a baloldalhoz köti.

A teljes írás az Ellenpont honlapján olvasható.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!