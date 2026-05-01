Pósfai Gábornál, az újdonsült belügyminiszternél már nem csak a kasszakulcs lesz, hanem a gumibot is

Tavaly Magyar Péter lecserélte a Tisza Párt operatív vezetői posztján Radnai Márkot. Egy francia multitól érkezett baloldali üzletembert, Pósfai Gábort nevezte ki a helyére. Pósfai már akkor azt mondta, nála lesz a kassza kulcsa. Úgy tudjuk, a pártban őt nevezik a pénztárnoknak – írta az Ellenpont annak kapcsán, hogy Magyar Péter belügyminiszterként számít a kasszakulcs birtoklójára.
Az ellenpont részletes cikkben mutatta be az újdonsült belügyminiszter-jelöltet, azt írják, Pósfai baloldali családi indíttatást kapott,
apja Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején Magyar Bálint oktatási minisztériumának egyik intézményét vezette, a legnagyobb érettségi botrány egyik felelőse volt (amikor kiszivárogtak a tételek).
Pósfai Gábor a francia Decathlonnál dolgozott, a cég vezetőjeként részese volt az LMBTQ-párti kampányoknak. Több nyilatkozatban is támadta a kormányt, mert a határkerítéssel megállította az illegális migrációt, a terrortámadásokat pedig bagatellizálta. A Soros-egyetem melletti baloldali tiltakozásokban is részt vett, az ellenpont megállapításai szerint:
Pósfai Magyar Péterhez hasonlóan kiábrándult jobboldalinak mondja magát, de
- mind a családi indíttatása, mind a migráció, mind a CEU kérdésében baloldali álláspontot képviselt már sok évvel ezelőtt is, ahogy Magyar Péter is,
- néhány éve az egyre fokozódó migránsbűnözést annyival nyugtázta, hogy „őrültek mindenhol vannak".
- több mint egy évtizede támogatja Wittinghof Tamást, SZDSZ-es budaörsi polgármestert, akivel többször is együtt mutatkozott,
- a volt multivezető személyével egy olyan ember került a Tisza vezetői köré, aki száz százalékig a multik embere, és teljes mértékig baloldali álláspontot képvisel.
Pósfai Gábornak is van jobboldali meséje, de inkább baloldalinak tűnik
Pósfai Gábornál ugyanazt látjuk, mint a Tisza többi szereplőinél. Ragaszkodik ő is a kiábrándult jobboldali meséjéhez, azonban ezt sem a családja, sem a tevékenysége nem támasztja alá. Minden megnyilvánulása, gender és migráció melletti kiállása sokkal inkább a baloldalhoz köti.
A teljes írás az Ellenpont honlapján olvasható.