Pósfai Gábornál, az újdonsült belügyminiszternél már nem csak a kasszakulcs lesz, hanem a gumibot is

Pósfai Gábor a francia Decathlonnál dolgozott, a cég vezetőjeként részese volt az LMBTQ-párti kampányoknak. Több nyilatkozatban is támadta a kormányt, mert a határkerítéssel megállította az illegális migrációt, a terrortámadásokat pedig bagatellizálta. A Soros-egyetem melletti baloldali tiltakozásokban is részt vett, az ellenpont megállapításai szerint:

Pósfai Magyar Péterhez hasonlóan kiábrándult jobboldalinak mondja magát, de

mind a családi indíttatása, mind a migráció, mind a CEU kérdésében baloldali álláspontot képviselt már sok évvel ezelőtt is, ahogy Magyar Péter is,

néhány éve az egyre fokozódó migránsbűnözést annyival nyugtázta, hogy „őrültek mindenhol vannak".

több mint egy évtizede támogatja Wittinghof Tamást, SZDSZ-es budaörsi polgármestert, akivel többször is együtt mutatkozott,

a volt multivezető személyével egy olyan ember került a Tisza vezetői köré, aki száz százalékig a multik embere, és teljes mértékig baloldali álláspontot képvisel.

Pósfai Gábornak is van jobboldali meséje, de inkább baloldalinak tűnik

Pósfai Gábornál ugyanazt látjuk, mint a Tisza többi szereplőinél. Ragaszkodik ő is a kiábrándult jobboldali meséjéhez, azonban ezt sem a családja, sem a tevékenysége nem támasztja alá. Minden megnyilvánulása, gender és migráció melletti kiállása sokkal inkább a baloldalhoz köti.

