A Tisza-kormány belügyminisztere máris engedélyeztetné a Pride-felvonulást

Pósfai Gábor leendő belügyminiszter a Telex kérdésére válaszolva azt mondta, lehetővé kell tennie a Tisza-kormánynak, hogy legális keretek között lehessen szervezhető Pride felvonulás.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Tényleg nehéz kijönni az elmúlt 16 évből, az egy teljesen abnormális helyzet volt, hogy egyáltalán felmerülhetett, hogy egy senki számára semmilyen módon nem káros rendezvényt ne lehessen megtartani Budapest utcáin. Most majd meg lehet tartani, megoldják a jogszabályi kereteket, nem igényel jelentősebb módosítást. Onnantól kezdve a kormánynak, Magyar Péternek, Pósfai Gábornak nem is kell erről beszélnie, nem az ő dolguk”

- mondta erről László Róbert, a Political Capital elemzője a Telex élő műsorában.

A Telex másik vendége, Zárug Péter Farkas baloldali elemző szerint az új kormány ezt kihasználhatja, mert beállíthatják úgy, hogy ők nem Pride-pártiak, csak megadják az állampolgároknak azt a jogot, ami nekik jár.