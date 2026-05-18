Visszafelé sült el az irónia: ezért veszélyes a kirekesztéssel viccelődni

Minden határt túllépett Puzsér Róbert legutóbbi megnyilvánulása; a liberális, mindenkit elfogadó nézeteket valló publicista több mint kétmillió Fidesz-szavazót kívánna „eltakarítani” pusztán azért, mert nem képviselnek vele azonos álláspontot. A Hír TV megkérdezte az esetről Hal Melinda klinikai szakpszichológust, aki szerint fizikai agresszióhoz, sőt akár tragédiához is vezethet a közszereplők felelőtlen, vicceskedő megnyilvánulása. Rámutatott: rávilágított: a magyar társadalom egy részének jelenlegi mentális állapota és radikalizálódása mellett megengedhetetlen az agresszív humort alkalmazni, mert az az emberi méltóság megsértésén túl valós biztonsági kockázatot jelent.
Több mint kétmillió magyar „eltakarítását” akarná Puzsér Róbert
Sőt, itt nem állt meg a gyűlöletkeltés; a publicista szíve szerint azokon is bosszút állna, akik nem igyekeztek a Fidesz-szavazókat befolyásolni és megállítani őket abban, hogy alapvető szavazati jogukkal éljenek. A podcastműsor résztvevői végül közös nevezőre jutva úgy ítélték meg, hogy a Fidesz szavazóinak és a tartózkodóknak el kellene hagyni az országot.
Miután a Hír TV feldolgozta Puzsér Róbert kritikán aluli megnyilvánulását, a publicista közösségi oldalán így védekezett:
felhívom a Hír TV kultúrát se hírből, se tévéből nem ismerő szerkesztőinek a figyelmét arra, hogy Irónia az az ország, ahol az irónok élnek.”
Felmerülhet a kérdés, hogy egy ilyen széles követőtáborral rendelkező véleményvezér meddig, és milyen gyakran bújhat még a „csak vicceltünk” felkiáltás mögé.