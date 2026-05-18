Visszafelé sült el az irónia: ezért veszélyes a kirekesztéssel viccelődni

Minden határt túllépett Puzsér Róbert legutóbbi megnyilvánulása; a liberális, mindenkit elfogadó nézeteket valló publicista több mint kétmillió Fidesz-szavazót kívánna „eltakarítani” pusztán azért, mert nem képviselnek vele azonos álláspontot. A Hír TV megkérdezte az esetről Hal Melinda klinikai szakpszichológust, aki szerint fizikai agresszióhoz, sőt akár tragédiához is vezethet a közszereplők felelőtlen, vicceskedő megnyilvánulása. Rámutatott: rávilágított: a magyar társadalom egy részének jelenlegi mentális állapota és radikalizálódása mellett megengedhetetlen az agresszív humort alkalmazni, mert az az emberi méltóság megsértésén túl valós biztonsági kockázatot jelent.

A lehetetlent is megugorva lépett át egy újabb határt Puzsér Róbert (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Több mint kétmillió magyar „eltakarítását” akarná Puzsér Róbert

Sőt, itt nem állt meg a gyűlöletkeltés; a publicista szíve szerint azokon is bosszút állna, akik nem igyekeztek a Fidesz-szavazókat befolyásolni és megállítani őket abban, hogy alapvető szavazati jogukkal éljenek. A podcastműsor résztvevői végül közös nevezőre jutva úgy ítélték meg, hogy a Fidesz szavazóinak és a tartózkodóknak el kellene hagyni az országot.

Miután a Hír TV feldolgozta Puzsér Róbert kritikán aluli megnyilvánulását, a publicista közösségi oldalán így védekezett:

felhívom a Hír TV kultúrát se hírből, se tévéből nem ismerő szerkesztőinek a figyelmét arra, hogy Irónia az az ország, ahol az irónok élnek.”

Felmerülhet a kérdés, hogy egy ilyen széles követőtáborral rendelkező véleményvezér meddig, és milyen gyakran bújhat még a „csak vicceltünk” felkiáltás mögé.