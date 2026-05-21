Radnai beismerte: Orbán Viktorról szól a Tisza alkotmánymódosítása

„Orbán Viktor nem lesz többé miniszterelnök” – írja Facebook-oldalán Radnai Márk, a Tisza alelnöke, beismerve hogy Orbán Viktorra szabták a Tisza Párt tervezett alkotmánymódosítását.

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton szerda délután benyújtotta az alaptörvény-módosító javaslatát.

Magyar Péter a kampány során többször is arról beszélt, hogy választási győzelmük esetén az alaptörvényben két ciklusban maximálnák a miniszterelnöki mandátumot, ráadásul a szabályozás visszamenőlegesen is érvényes lenne, így Orbán Viktorra is vonatkozna.

A most benyújtott módosítás alapján ez hamarosan bekerülhet az alaptörvénybe.

Korábban a Tisza Párt azzal indokolta az elképzelést, hogy korlátozni kell a hatalomkoncentrációt, mostanra azonban egyre inkább az látszik: Orbán Viktor visszatérésétől félnek a Tisza Pártban.

Félnek a Tisza Pártban: a szabályozás kizárólag Orbán Viktorra vonatkozna

Kocsis Máté mai bejegyzésében egyébként már figyelmeztetett erre. A fideszes politikus közösségi oldalán azt írta: miközben a Tisza Párt korábban arról beszélt, hogy „Orbánnak és pártjának vége”, most mégis törvényi úton akadályoznák meg, hogy Orbán Viktor ismét választást nyerjen.

Kocsis Máté a javaslatot a „tanácsköztársaság első szellemi termékének” nevezte.

A politikus ezt követően sorra vette az 1990 utáni magyar miniszterelnököket. A néhai Antall József és Horn Gyula mellett megemlítette Boross Péter, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc, valamint Bajnai Gordon nevét is, ironikusan arra utalva, hogy szerinte

a szabályozás valójában kizárólag Orbán Viktorra vonatkozna.

Kocsis Máté úgy fogalmazott: szerinte egyértelműen személyre szabott jogalkotásról van szó, amely visszamenőleges hatállyal próbálná kizárni Orbán Viktort a miniszterelnöki tisztségből. A fideszes politikus szerint ezért „érdemes lett volna egyenesen beleírni a nevét” a jogszabályba.