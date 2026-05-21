A tiszás Radnai Márk szerint nem lehet a politikában mindig igazat mondani

„Nem lehet mindig igazat mondani a politikában” – fogalmazott a Tisza Párt alelnöke a Népszavának. Az Ellenpont szerint Radnai Márk kijelentése újabb bizonyítéka annak, hogy a párt vezetői és tanácsadói tudatosan hallgattak bizonyos terveikről a választási kampány során.

A portál szemléje felidézi: Radnai Márk nemcsak arról beszélt, hogy a politikában nem lehet mindig igazat mondani, hanem arról is, hogy a Tisza Pártnak népszerűtlen intézkedései lesznek. Az Ellenpont ezt összekapcsolta a párt korábbi szereplőinek hasonló megszólalásaival.

Korábban sem akartak mindent elmondani, nehogy bukjanak

A cikk emlékeztetett arra, hogy korábban Tarr Zoltán is úgy fogalmazott:

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Az Ellenpont szerint ez arra utalt, hogy a Tisza Párt bizonyos terveit tudatosan nem kommunikálta a választók felé. A portál szerint Magyar Péter is hasonló logikáról beszélt korábban, amikor arról értekezett, hogy választást nem lehet nyerni olyan ígéretekkel, amelyek adóemelésekről vagy kedvezmények megszüntetéséről szólnak. Az Ellenpont ezt úgy értelmezte: a Tisza Párt megszorító intézkedéseket készíthet elő, amelyeket a kampányban nem vállalt fel nyíltan.

A lap kitért arra is, hogy Ruff Bálint, valamint Bod Péter Ákos és Simonovits András is olyan kijelentéseket tettek, amelyek szerint nem célszerű minden részletet ismertetni a választókkal a voksolás előtt.

Az Ellenpont szerint a Tisza Párt gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb eleme lehet a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése. A portál úgy fogalmazott: a korábban kiszivárgott elképzelések alapján 22 és 33 százalékos adókulcsok is megjelenhetnének, ami jelentős jövedelemcsökkenést okozhatna a munkavállalók egy részének.

A cikk szerint emellett a családtámogatási rendszer is átalakulhatna. Az Ellenpont azt írta: veszélybe kerülhetnek az anyák adókedvezményei, csökkenhetne a családi adókedvezmény, sőt akár a gyed megszüntetése is felmerülhet. A portál ezzel kapcsolatban Surányi György korábbi megszólalásait is idézte.