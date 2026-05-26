Döntött Kocsis Máté mentelmi jogáról a bizottság

Kocsis Máté április 20-án beszélt arról a Fidesz-frakció podcastadásában, hogy úgy tudja, Magyar Péter édesanyja, Erőss Mónika jelentette fel valamiért, ezért várhatóan a parlament második ülésén dönthetnek a mentelmi joga kiadása ügyében. A magánvádas rágalmazási ügyben hozott most döntést az Országgyűlés mentelmi bizottsága – adott hírt az ügyről a Hirado.hu.
Rágalmazással vádolják
Az Országgyűlés mentelmi bizottsága keddi ülésén úgy döntött, hogy Kocsis Máté (Fidesz) mentelmi jogának fenntartását javasolja. Sasi-Nagy Edit (Tisza), a bizottság elnöke úgy nyilatkozott, hogy „egy magánvádas bűncselekmény, rágalmazási ügyben érkezett kérés a testülethez Kocsis Máté mentelmi jogának felfüggesztésére”. Majd hozzátette, a bizottság egyhangúlag úgy döntött:
azt javasolják a parlamentnek, hogy tartsa fenn a keddi szavazáson a képviselő mentelmi jogát”.
A döntés kapcsán azt is elmondta a bizottság elnöke, hogy
a bizottság a jövőben főszabályként azt az eljárást kívánja követni, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, míg közvádas ügyekben megfontolják a felfüggesztést.