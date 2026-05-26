Döntött Kocsis Máté mentelmi jogáról a bizottság

Egyhangúlag Kocsis Máté mentelmi jogának fenntartását javasolja az Országgyűlés mentelmi bizottsága – számolt be a Hirado.hu. A rágalmazás magánvádas eljárásban vizsgált ügy, ezért született ilyen döntés.
Kocsis Máté április 20-án beszélt arról a Fidesz-frakció podcastadásában, hogy úgy tudja, Magyar Péter édesanyja, Erőss Mónika jelentette fel valamiért, ezért várhatóan a parlament második ülésén dönthetnek a mentelmi joga kiadása ügyében. A magánvádas rágalmazási ügyben hozott most döntést az Országgyűlés mentelmi bizottsága – adott hírt az ügyről a Hirado.hu.

Kocsis Máté magánvádas rágalmazási ügyében hozott döntést kedden az Országgyűlés mentelmi bizottsága

Rágalmazással vádolják

Az Országgyűlés mentelmi bizottsága keddi ülésén úgy döntött, hogy Kocsis Máté (Fidesz) mentelmi jogának fenntartását javasolja. Sasi-Nagy Edit (Tisza), a bizottság elnöke úgy nyilatkozott, hogy „egy magánvádas bűncselekmény, rágalmazási ügyben érkezett kérés a testülethez Kocsis Máté mentelmi jogának felfüggesztésére”. Majd hozzátette, a bizottság egyhangúlag úgy döntött:

azt javasolják a parlamentnek, hogy tartsa fenn a keddi szavazáson a képviselő mentelmi jogát”.

A döntés kapcsán azt is elmondta a bizottság elnöke, hogy

a bizottság a jövőben főszabályként azt az eljárást kívánja követni, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, míg közvádas ügyekben megfontolják a felfüggesztést.

 

 

