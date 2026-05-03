A főpolgármester nagyon szeretne a Tisza sikeréből részesülni

A politikai pálfordulásoknak megvan a hazai története, nem egyedülálló dolog, hogy egy politikus csapatot vált. Amit viszont Karácsony Gergely produkált eddig a témában, az mindenképpen az extremitások, a szélsőségek közzé tartozik. Ő ugyanis volt már tagja az LMP-nek, a Párbeszédnek, szövetséget kötött a Bajnai vezette Együtt-el, majd azt leváltva az MSZP-vel, később pedig a Momentum és a DK között próbált lavírozni, hogy megtartsa pozícióját. A legutóbbi önkormányzati választáson viszont már csak kis különbséggel tudott mandátumot nyerni, és azóta az őt támogató pártok mindegyikének bezuhant a támogatottsága. Így nem maradt más számára, mint a most kormányt alakító Tisza Párt, amely felé folyamatosan próbál közeledni, de Magyar Péter látványosan nem kér belőle. Ennek jegyében történt, hogy a Tisza által május 9-re meghirdetett rendszerváltó ünnep előtti napra Karácsony is gyorsan szervezni kezdett egy hasonló üzenetű koncertet, ráadásul szinte azonos helyszínen akarja megtartani. Ezen a lépésen a következő kormányfő nagyon felháborodott. A sikertelen udvarlás legutóbbi eseményét a Mandiner írta meg.

Karácsony Gergely nagyon szeretne a Tisza sikeréből részesülni, ezért a rendszerváltó ünnep előtt ő is bulit hirdetett meg

Rendszerváltó ünnep vagy rendszerzáró buli?

A Telex arról írt, hogy egyik Facebook-bejegyzésük alatt kommentben üzent Karácsony Gergely főpolgármesternek Magyar Péter leendő miniszterelnök. Mint kiderült, a Tisza Párt elnöke nem örül annak, hogy Karácsony az Országgyűlés jövő szombati alakuló ülése előtti napra szervez rendszerzáró örömkoncertet a pesti rakpartra. A Tisza elnöke így fogalmazott: