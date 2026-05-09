Rétvári Bence

„Nem pont, hanem vessző” – Rétvári Bence szerint most kezdődik a jobboldal újjáépítése

A KDNP frakcióvezetője szerint a Fidesz-KDNP súlyos vereséget szenvedett, de a polgári és kereszténydemokrata közösségnek most nem szétesnie, hanem megújulnia kell. Rétvári Bence úgy fogalmazott: a következő időszak az újragondolásról, az építkezésről és a talpra állásról szól.
A választási vereség után üzent a jobboldali szavazóknak Rétvári Bence. A KDNP politikusa szerint bár sokan csalódottak és bizonytalanok, a Fidesz–KDNP mögött továbbra is ott áll két és félmillió ember, akik hisznek a polgári és kereszténydemokrata értékekben. Rétvári szerint a mostani helyzetet nem lezárásként kell értelmezni, hanem egy új korszak kezdeteként: 

Rétvári Bence szerint nem szabad a vereség után széthullania a polgári oldalnak (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

Egy politikai közösséget nem kizárólag a győzelmek tartanak össze, hanem az is, hogy hogyan viseli a vereséget, hogy újul meg és hogyan áll talpra. 

Ezt követően hosszasan sorolta az elmúlt másfél évtized eredményeit is. Bejegyzésében kiemelte az egymillió új munkahely létrejöttét, a családtámogatási rendszer megerősítését, a rezsicsökkentés fenntartását, valamint az illegális migráció elleni fellépést.

Ezek az eredmények nem tűnnek el attól, hogy a Fidesz-KDNP elvesztett egy választást”

 – fogalmazott Rétvári Bence, aki szerint a fejlesztések és intézkedések mögött több millió magyar ember munkája, kitartása és hite áll.

Ellenzékből is harcolnának az értékeikért

Rétvári Bence azt is egyértelművé tette, hogy ellenzékből is támogatni fogják azokat az ügyeket, amelyek a magyar emberek érdekét szolgálják. Hangsúlyozta: továbbra is kiállnak a családtámogatások, a nemzeti szuverenitás, a vidéki Magyarország és az ország biztonságának megőrzése mellett. A politikus szerint a következő időszakban több figyelemre és több párbeszédre lesz szükség, különösen azokkal, akik most másként döntöttek. 

Magyarország nem két külön ország”

– emlékeztett, hozzátéve, hogy a jobboldali közösségnek most újra talpra kell állnia és újra kell szerveznie önmagát.

