„Nem pont, hanem vessző” – Rétvári Bence szerint most kezdődik a jobboldal újjáépítése

A választási vereség után üzent a jobboldali szavazóknak Rétvári Bence. A KDNP politikusa szerint bár sokan csalódottak és bizonytalanok, a Fidesz–KDNP mögött továbbra is ott áll két és félmillió ember, akik hisznek a polgári és kereszténydemokrata értékekben. Rétvári szerint a mostani helyzetet nem lezárásként kell értelmezni, hanem egy új korszak kezdeteként:

Egy politikai közösséget nem kizárólag a győzelmek tartanak össze, hanem az is, hogy hogyan viseli a vereséget, hogy újul meg és hogyan áll talpra.”

Ezt követően hosszasan sorolta az elmúlt másfél évtized eredményeit is. Bejegyzésében kiemelte az egymillió új munkahely létrejöttét, a családtámogatási rendszer megerősítését, a rezsicsökkentés fenntartását, valamint az illegális migráció elleni fellépést.

Ezek az eredmények nem tűnnek el attól, hogy a Fidesz-KDNP elvesztett egy választást”

– fogalmazott Rétvári Bence, aki szerint a fejlesztések és intézkedések mögött több millió magyar ember munkája, kitartása és hite áll.