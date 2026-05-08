Rétvári Bence: Ellenzékből is ugyanaz a célom, szolgálni mind a 10 millió magyart

2,5 millió ember bizalmából, 10 millió emberért, 15 millió magyarért felelősen – írja pénteken a közösségi oldalán Rétvári Bence, amikor átvette a képviselői megbízólevelét.

Átvettem képviselői megbízólevelemet. 2,5 millió ember támogatása kötelez arra, hogy ugyanazzal az erővel, hittel és kitartással dolgozzunk tovább Magyarországért"

– tér rá a leköszönő államtitkár az elkövetkező évek munkájára.

Hozzátette azt is, hogy most mindezt ellenzékből kell folytatniuk, de a céljuk ugyanaz marad:

szolgálni mind a 10 millió magyar embert. Azokat is, akik rájuk szavaztak, és azokat is, akik nem.

Az új többségnek meg kell adni az esélyt. A 16 év nemzeti vívmányait pedig meg kell védeni. Ez a feladatunk most"

– jelentette ki Rétvári.