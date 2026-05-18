Rétvári Bence: Se javaslat, se ülés nincsen

– Hiába mondta azt Magyar Péter, hogy törvényalkotási dömpingre kell számítani, hogy újabb és újabb javaslatokkal fogják bombázni az Országgyűlést, nincs javaslat és nincsen ülés sem – hangsúlyozta Rétvári Bence a közösségi oldalán.

Fotó: Kurucz Árpád

A KDNP frakcióvezetője hozzátette: pedig várták, hogy jönnek a javaslatok a 480 forintos benzinről, ahogy ezt ígérték a kampányban. Azt is várták, hogy jön a javaslat a kilakoltatások felfüggesztéséről, ahogy ezt ígérték a kampányban, de semmilyen javaslat nem érkezett.

Emberemlékezet óta nem volt olyan, hogy egy új kormány hatalomba lépett, és utána szünetet rendelt el a parlamentben, egy hétig semmi nem történt

– hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett: amikor 2010-ben ők kezdték el a kormányzásukat, akkor 17 javaslatot nyújtottak be a parlamentnek, ennyinek a vitája indult el, most pedig csak zárt ajtók vannak és nincs parlamenti ülés.