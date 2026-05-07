Brüsszelben megszólaltak a vészcsengők, miután a Tisza-kormány 7 százalék körüli költségvetési hiányról kezdett el beszélni

Az elmúlt napokban a magyar költségvetési hiány növekvő mértéke európai szintű érdeklődést váltott ki. A Mandiner arra hívja fel a figyelmet, hogy a Politico már arról írt, hogy a magyar deficit akár a GDP 7 százalékát is elérheti, miközben Magyar Péter egy korábbi bejegyzésében 6,8 százalékos hiányt említett.
Ez jelentős eltérés az eredeti tervektől. A 2026-os költségvetést még 2025 nyarán fogadta el az Országgyűlés, akkor 3,7 százalékos hiánycéllal. Ez már akkor is kompromisszumosnak számított: meghaladta az Európai Unió által elvárt 3 százalékos szintet, de alacsonyabb volt a korábbi évek deficitjénél. Később az Orbán Viktor vezette kormány 5 százalékra módosította a célt, miután a költségvetési folyamatok kedvezőtlenebbül alakultak a vártnál.
A számok valóban aggasztó tendenciát mutatnak. 2026 első hónapjaiban az államháztartási hiány gyors ütemben nőtt: már március végére elérte az éves terv több mint 80 százalékát. Bár ez részben szezonális jelenség – az év elején hagyományosan magasabb a kiadási szint –, az elemzők egy része szerint a végső hiány így is meghaladhatja az 5 százalékot.
A magasabb deficit rövid távon támogathatja a gazdasági növekedést, hosszabb távon azonban komoly kockázatokat hordoz. Az egyik legfontosabb az államadósság finanszírozása: minél nagyobb a hiány, annál több hitelt kell felvenni, ami növeli a kamatterheket.
Egy bizonytalanabb költségvetési pálya ráadásul gyengítheti a befektetői bizalmat is.
Ez a forint árfolyamára is hatással lehet. Ha a piacok fenntarthatatlannak ítélik a hiányt, az a deviza gyengüléséhez vezethet, ami importált inflációt okoz. Egy ilyen spirál különösen érzékenyen érintheti a magyar gazdaságot, amely az elmúlt időszakban éppen az infláció letörésével küzdött.
A kérdés az Európai Unió szempontjából sem közömbös. Magyarország már korábban is közel került a túlzottdeficit-eljáráshoz, és egy tartósan magas hiány újabb konfliktusokat eredményezhet Brüsszellel.
Ez nemcsak politikai, hanem pénzügyi következményekkel is járhat, különösen az uniós források körüli viták fényében.
A költségvetési hiány megnövelésének a bejelentése mögött komoly politikai szándékok is állhatnak. A magasabb hiány emlegetése a költségvetési helyzet romlásának a jelzése mellett kormányzati kommunikációs eszközként is szolgálhat a Tisza-kormány részéről. Ezzel akár előkészíthetők olyan negatív hatású gazdaságpolitikai lépések, mint például a megszorító intézkedések meghozatala.