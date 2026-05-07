Brüsszelben megszólaltak a vészcsengők, miután a Tisza-kormány 7 százalék körüli költségvetési hiányról kezdett el beszélni

Az elmúlt napokban a magyar költségvetési hiány növekvő mértéke európai szintű érdeklődést váltott ki. A Mandiner arra hívja fel a figyelmet, hogy a Politico már arról írt, hogy a magyar deficit akár a GDP 7 százalékát is elérheti, miközben Magyar Péter egy korábbi bejegyzésében 6,8 százalékos hiányt említett.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalást követő sajtótájékoztatón a Parlamentben, 2026. április 17-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotó

Ez jelentős eltérés az eredeti tervektől. A 2026-os költségvetést még 2025 nyarán fogadta el az Országgyűlés, akkor 3,7 százalékos hiánycéllal. Ez már akkor is kompromisszumosnak számított: meghaladta az Európai Unió által elvárt 3 százalékos szintet, de alacsonyabb volt a korábbi évek deficitjénél. Később az Orbán Viktor vezette kormány 5 százalékra módosította a célt, miután a költségvetési folyamatok kedvezőtlenebbül alakultak a vártnál.

A számok valóban aggasztó tendenciát mutatnak. 2026 első hónapjaiban az államháztartási hiány gyors ütemben nőtt: már március végére elérte az éves terv több mint 80 százalékát. Bár ez részben szezonális jelenség – az év elején hagyományosan magasabb a kiadási szint –, az elemzők egy része szerint a végső hiány így is meghaladhatja az 5 százalékot.