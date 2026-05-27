Vajon a közmédiához hasonlóan az RTL is készít kulturális műsorokat?

A Facebook-frakció egyik képviselője azt kérdezte tegnap a parlamentben, hogy ha az RTL évente 60 milliárd forintból működik, akkor a közmédia éves költségvetése miért több ennél – írta Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdán.ű
A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy ezek szerint
a tiszás valóságban az RTL jelenti a viszonyítási alapot, hozzátéve, nem véletlen a sok RTL-es kormánypolitikus.
Ennél sokkal durvább, hogy egy országgyűlési képviselő úgy sokallja a közmédia állami támogatását, hogy közben fogalma sincs arról, mi a különbség az RTL és a közmédia között
– tette hozzá.
A politikus bejegyzésében összevetette az RTL és a közmédia portfólióját, így a magyarországi RTL néhány tévécsatornával és online felülettel „szórakoztatja” a magyar embereket, azonban ahogyan fogalmazott,
a közmédia ennél sokkal több: tévécsatornák, rádióadók, internetes oldalak és hírügynökség (Magyar Távirati Iroda).
Az RTL nem kultúrát, szórakozást közvetít
Elég lett volna, ha a tiszás képviselőnő nyomogatja otthon a távirányítót, rögtön megtalálta volna a 14 közmédiás csatornát, köztük az M4 sporttal, az M5 kulturális csatornával és a világ magyarságának is szóló Duna csatornákkal – tette hozzá.