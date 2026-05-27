Vajon a közmédiához hasonlóan az RTL is készít kulturális műsorokat?

A Facebook-frakció egyik képviselője azt kérdezte tegnap a parlamentben, hogy ha az RTL évente 60 milliárd forintból működik, akkor a közmédia éves költségvetése miért több ennél – írta Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdán.ű

Németh Balázs: A tiszás valóságban az RTL jelenti a viszonyítási alapot

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy ezek szerint

a tiszás valóságban az RTL jelenti a viszonyítási alapot, hozzátéve, nem véletlen a sok RTL-es kormánypolitikus.

Ennél sokkal durvább, hogy egy országgyűlési képviselő úgy sokallja a közmédia állami támogatását, hogy közben fogalma sincs arról, mi a különbség az RTL és a közmédia között

– tette hozzá.