Vajon a közmédiához hasonlóan az RTL is készít kulturális műsorokat?

Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
A tiszás valóságban az RTL jelenti a viszonyítási alapot. A szimbolikus politizálást folytató Facebook-huszárokkal telerakott Tisza Párt frakciójának képviselője az Országgyűlésben a közmédiát és az RTL-t hasonlítgatta össze. Majdnem sikerült.
A Facebook-frakció egyik képviselője azt kérdezte tegnap a parlamentben, hogy ha az RTL évente 60 milliárd forintból működik, akkor a közmédia éves költségvetése miért több ennél – írta Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdán.ű

Németh Balázs: A tiszás valóságban az RTL jelenti a viszonyítási alapot
Fotó: Facebook/Németh Balázs

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy ezek szerint

a tiszás valóságban az RTL jelenti a viszonyítási alapot, hozzátéve, nem véletlen a sok RTL-es kormánypolitikus.

Ennél sokkal durvább, hogy egy országgyűlési képviselő úgy sokallja a közmédia állami támogatását, hogy közben fogalma sincs arról, mi a különbség az RTL és a közmédia között

– tette hozzá.

Ezentúl az RTL lesz az etalon a Magyar-kormány számára?

A politikus bejegyzésében összevetette az RTL és a közmédia portfólióját, így a magyarországi RTL néhány tévécsatornával és online felülettel „szórakoztatja” a magyar embereket, azonban ahogyan fogalmazott,

a közmédia ennél sokkal több: tévécsatornák, rádióadók, internetes oldalak és hírügynökség (Magyar Távirati Iroda). 

Az RTL nem kultúrát, szórakozást közvetít

Elég lett volna, ha a tiszás képviselőnő nyomogatja otthon a távirányítót, rögtön megtalálta volna a 14 közmédiás csatornát, köztük az M4 sporttal, az M5 kulturális csatornával és a világ magyarságának is szóló Duna csatornákkal – tette hozzá.

