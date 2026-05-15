Döntöttek Ukrajna sorsáról – Kína és Trump bemutatták az ítéletet

Ez már a tiszásoknak is sok – Magyar Péterék most átlépték a határt

Ruff Bálint

Összenő, ami össze tartozik: A Telex ügyvédje lett Ruff Bálint közigazgatási államtitkára

Újabb embert vesz át a "független és objektív" tiszás sajtóból az új Tisza-kormány. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter -aki a kampányban maga is a Partizán műsorvezetőjeként segítette Magyar Pétert - most a Telex jogászát jelölte ki közigazgatási államtitkárának.
Ruff Bálintújközigazgatási államtitkár

Kiderült, hogy az új Miniszterelnökségen, Ruff Bálint közigazgatási államtitkára a Telex egyik ügyvédje lett. A kulcspozícióba Ducsay Zsuzsanna Ágnes, a Telex adatvédelmi referense került.

A Telex jogásza államtitkár lesz a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségen

Az Ellenpont írása arra hívja fel a figyelmet, hogy már a kormányzása első napjai alapján világossá vált, Magyar Péter kiemelt szerepet szán a Tisza-kormány működésében a tiszát támogató sajtónak. Pártja szóvivőit, illetve kancelláriaminiszterét egytől egyig a Tisza Párt kampányát segítő médiumoktól igazolta.

A lap szerint Ducsay Zsuzsanna Ágnes nemcsak szigorúan munkaköri kötelességből képviselte a baloldalnak fontos ügyeket. 2020-ban például aláírta azt a régi, liberális SZFE "védelmében" keletkezett petíciót, amelyet olyan baloldali jogászok jegyeztek, mint Vig Dávid, az Amnesty International magyarországi vezetője, vagy Bárándy Péter, a Medgyessy-kormány igazságügyi minisztere. Ducsay tehát egy bejáratott, bizalmi ember a baloldalon. 

A Tisza-kormányban már több egykori ellenzéki - vagyis tiszás - sajtóalkalmazott is megjelent. A kormányszóvivők között találhatók a tiszás propagandaanyagokat készítő Szondi Vanda és Magyar Éva, valamint az ATV-s Köböl Anita, Tárkányi Zsolt egykori RTL-es híradós pedig egyenesen államtitkár lesz a közlekedési és beruházási minisztériumban.

 

