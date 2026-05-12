A valaha volt legnagyobb elszámoltatással fenyeget az MSZP–SZDSZ-korszak visszatérő embere

A miniszterjelölt kiemelte:

a minisztériuma nem fog törvényeket kezdeményezni, jogszabályokat kidolgozni, mindössze a Tisza Program végrehajtására fog koncentrálni.

Ezt követően Ruff Bálint egy csaknem 400 pontból álló listát lobogtatott, majd kiemelte, hogy a papírokon szereplő tételek vizsgálata, az érintettek elszámoltatása az egyik legfontosabb feladat. Úgy folytatta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. "Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását" – mondta, megjegyezve, hogy a politikus nem mindenható.

Kicsoda Ruff Bálint?

Magyar Péter áprilisban Ruff Bálintot jelölte ki a Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Azt a baloldali elemzőt, akit miniszterjelölti minőségében adott első interjújában azzal szembesítettek, hogy

a Fidesz-kormány leváltását 5–6 évvel ezelőtt még egy „markánsan baloldali program mentén” képzelte

– emlékeztetett rá a Tűzfalcsoport.

A miniszterjelölt bemutatása kitér Ruff Bálint politikai pályafutásának eddigi fontosabb állomásaira is. Korábban volt

a Gyurcsány-kormány Miniszterelnöki Hivatalának munkatársa,

a Gyurcsány-kormány környezetvédelmi miniszterének a kabinetfőnöke,

2010 után pedig dolgozott Botka Lászlónak és Pikó Andrásnak.