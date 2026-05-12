Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy mondatban döntötte romba a Tisza kommunikációját a kiválasztott külügyminisztere

Ezt tudnia kell!

Aggasztó felfedezés: tönkremehet a mája, ha ilyet tesz az ételbe

miniszterjelölt

A valaha volt legnagyobb elszámoltatással fenyeget az MSZP–SZDSZ-korszak visszatérő embere

23 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. Ruff Bálint – akinek küszöbön álló kinevezésével az MSZP–SZDSZ-korszak egyik embere kerülhet ismét kulcspozícióba – a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte Magyarország történetében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
miniszterjelöltruff bálintminiszterelnökségTisza-kormányMSZP-SZDSZMagyar Péter

A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. A miniszterjelölt keddi meghallgatásán elmondta, a Tisza által a választáson kapott felhatalmazás egyértelmű: visszaállítani a jogállamot, miként vissza kell állítani azt is, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál; továbbá, hogy embereket nem lehet a véleményük miatt megkülönböztetni.

Magyar Péter, ruff bálint
Ruff Bálint már bejelentette: fontosnak tartja, hogy minél hamarabb nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat (Kép forrása: YouTube)

Ruff Bálint beszámolt a Karmelita Kolostorban, a Miniszterelnökség épületében, illetve a Belügyminisztériumban tett hétfői látogatásáról, majd hosszasan luxizást, fideszes gyűlöletpropagandát emlegetett – számolt be a Magyar Nemzet.

Rákosi és Gyurcsány szellemét idézi Ruff Bálint, a Tisza-kormány leendő minisztere

A miniszterjelölt kiemelte:

a minisztériuma nem fog törvényeket kezdeményezni, jogszabályokat kidolgozni, mindössze a Tisza Program végrehajtására fog koncentrálni.

Ezt követően Ruff Bálint egy csaknem 400 pontból álló listát lobogtatott, majd kiemelte, hogy a papírokon szereplő tételek vizsgálata, az érintettek elszámoltatása az egyik legfontosabb feladat. Úgy folytatta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. "Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását" – mondta, megjegyezve, hogy a politikus nem mindenható.

Kicsoda Ruff Bálint?

Magyar Péter áprilisban Ruff Bálintot jelölte ki a Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Azt a baloldali elemzőt, akit miniszterjelölti minőségében adott első interjújában azzal szembesítettek, hogy

a Fidesz-kormány leváltását 5–6 évvel ezelőtt még egy „markánsan baloldali program mentén” képzelte

– emlékeztetett rá a Tűzfalcsoport.

A miniszterjelölt bemutatása kitér Ruff Bálint politikai pályafutásának eddigi fontosabb állomásaira is. Korábban volt

  • a Gyurcsány-kormány Miniszterelnöki Hivatalának munkatársa,
  • a Gyurcsány-kormány környezetvédelmi miniszterének a kabinetfőnöke,
  • 2010 után pedig dolgozott Botka Lászlónak és Pikó Andrásnak.

Ruff Bálint miniszteri kinevezése tehát jelentős politikai tartalommal bír, mivel a teljes minisztériumi rendszert felügyelheti majd az MSZP–SZDSZ-korszak visszatérő embere.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!