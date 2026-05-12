A valaha volt legnagyobb elszámoltatással fenyeget az MSZP–SZDSZ-korszak visszatérő embere

A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. A miniszterjelölt keddi meghallgatásán elmondta, a Tisza által a választáson kapott felhatalmazás egyértelmű: visszaállítani a jogállamot, miként vissza kell állítani azt is, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál; továbbá, hogy embereket nem lehet a véleményük miatt megkülönböztetni.
Ruff Bálint beszámolt a Karmelita Kolostorban, a Miniszterelnökség épületében, illetve a Belügyminisztériumban tett hétfői látogatásáról, majd hosszasan luxizást, fideszes gyűlöletpropagandát emlegetett – számolt be a Magyar Nemzet.
A miniszterjelölt kiemelte:
a minisztériuma nem fog törvényeket kezdeményezni, jogszabályokat kidolgozni, mindössze a Tisza Program végrehajtására fog koncentrálni.
Ezt követően Ruff Bálint egy csaknem 400 pontból álló listát lobogtatott, majd kiemelte, hogy a papírokon szereplő tételek vizsgálata, az érintettek elszámoltatása az egyik legfontosabb feladat. Úgy folytatta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. "Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását" – mondta, megjegyezve, hogy a politikus nem mindenható.
Kicsoda Ruff Bálint?
Magyar Péter áprilisban Ruff Bálintot jelölte ki a Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Azt a baloldali elemzőt, akit miniszterjelölti minőségében adott első interjújában azzal szembesítettek, hogy
a Fidesz-kormány leváltását 5–6 évvel ezelőtt még egy „markánsan baloldali program mentén” képzelte
– emlékeztetett rá a Tűzfalcsoport.
A miniszterjelölt bemutatása kitér Ruff Bálint politikai pályafutásának eddigi fontosabb állomásaira is. Korábban volt
- a Gyurcsány-kormány Miniszterelnöki Hivatalának munkatársa,
- a Gyurcsány-kormány környezetvédelmi miniszterének a kabinetfőnöke,
- 2010 után pedig dolgozott Botka Lászlónak és Pikó Andrásnak.
Ruff Bálint miniszteri kinevezése tehát jelentős politikai tartalommal bír, mivel a teljes minisztériumi rendszert felügyelheti majd az MSZP–SZDSZ-korszak visszatérő embere.