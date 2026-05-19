Magyar Péter kinevezte újabb helyettesét

A Miniszterelnökséget vezető miniszter lett Magyar Péter új miniszterelnök-helyettese. Ruff Bálint kinevezését a kormányfő kedden jelentette be, lengyelországi útja előtt.
Magyar Péter a Facebook-oldalán közölte, hogy miniszterelnök-helyettessé nevezte ki Ruff Bálintot. A döntést azzal indokolta, hogy szükség van helyettesítési rendre arra az esetre, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes egyszerre lenne akadályoztatva.
Ruff Bálint a második helyettes
– írta Magyar Péter, aki kedden első hivatalos külföldi útjára indult Lengyelországba.
– írta Magyar Péter, aki kedden első hivatalos külföldi útjára indult Lengyelországba. Ruff Bálint eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztot töltötte be, mostantól pedig hivatalosan is a kormányfő egyik helyettese lett.
