Az SZDSZ visszatért: Ruff Bálint lett Magyar Péter helyettese

A Tisza-kormány ugyan formálisan egypárti kabinetként alakult meg, politikai és ideológiai háttere azonban rendkívül sokszínű. Ennek egyik leglátványosabb példája Ruff Bálint felemelkedése, aki kedden kapta meg a miniszterelnök-helyettesi pozíciót. A kancelláriaminiszter legfontosabb feladata az elszámoltatás koordinálása lesz, miközben személye sokak szerint a 2010 előtti balliberális világ visszatérését jelképezi – emlékeztetett a Magyar Nemzet.
Az SZDSZ-től a Miniszterelnökségig
Ruff Bálint politikai pályafutása a Gyurcsány-korszakban indult. Dolgozott Horn Gábor államtitkár mellett a Miniszterelnöki Hivatalban, majd Fodor Gábor környezetvédelmi minisztériumában és az egykori liberális pártban, az SZDSZ-ben is kabinetfőnöki szerepet töltött be.
A rendszerváltás utáni időszakban az SZDSZ sokszor parlamenti erejénél jóval nagyobb kulturális, médiabeli és intézményi befolyással rendelkezett. Orbán Viktor egy korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott: 1998 és 2002 között „kormányon voltunk, de hatalmon nem”, utalva arra, hogy az SZDSZ – bár formálisan csak nem egész három cikluson át vett részt a végrehajtói hatalomban – a háttérből is jelentős közéleti pozíciókat őrzött meg.
Márki-Zaytól Magyar Péterig
Ruff Bálint neve a későbbi ellenzéki projektekben is rendre felbukkant.
Botka László kampánytanácsadójaként dolgozott, majd a 2022-es ellenzéki összefogás idején Márki-Zay Péter környezetében is feltűnt.
Sajtóinformációk szerint Tóth Péterrel együtt stratégiai tanácsokat adtak az akkori miniszterelnök-jelöltnek, elsősorban az ellenzéki pártokkal való együttműködés kérdésében.
Az utóbbi években Ruff a Partizán visszatérő politikai elemzője lett, majd a kegyelmi ügy után már nyíltan feltűnt a Tisza Párt környezetében is. Tisza-szigetes aktivisták mellett jelent meg nyilvános eseményeken, a választási győzelem után pedig Magyar Péter egyik legfontosabb emberévé vált.
Az elmúlt másfél évtizedben a KDNP-s Semjén Zsolt töltötte be a miniszterelnök-helyettesi tisztséget, most azonban egy egykori SZDSZ-es kabinetfőnök lett a magyar kormány második embere.