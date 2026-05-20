Brutális árak, hüledező turisták – ennyibe kerül a balatoni hekk 2026-ban

Akár az életünket is megmentheti ez a táplálékkiegészítő – de csak ha helyesen szedjük!

Az SZDSZ visszatért: Ruff Bálint lett Magyar Péter helyettese

Tizenhat év után nem a KDNP, hanem az egykori SZDSZ egyik háttérembere adja a miniszterelnök-helyettest Magyarországon. Magyar Péter Ruff Bálintot nevezte ki kancelláriaminiszternek és miniszterelnök-helyettesnek, aki politikai pályáját még a Gyurcsány-kormány idején kezdte az SZDSZ holdudvarában – írta meg a Magyar Nemzet.
A Tisza-kormány ugyan formálisan egypárti kabinetként alakult meg, politikai és ideológiai háttere azonban rendkívül sokszínű. Ennek egyik leglátványosabb példája Ruff Bálint felemelkedése, aki kedden kapta meg a miniszterelnök-helyettesi pozíciót. A kancelláriaminiszter legfontosabb feladata az elszámoltatás koordinálása lesz, miközben személye sokak szerint a 2010 előtti balliberális világ visszatérését jelképezi – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

Ruff Bálint
Ruff Bálint neve ezer szállal kötődik az egykori SZDSZ-hez (Fotó: Ladóczki Balázs - Origo)

Az SZDSZ-től a Miniszterelnökségig

Ruff Bálint politikai pályafutása a Gyurcsány-korszakban indult. Dolgozott Horn Gábor államtitkár mellett a Miniszterelnöki Hivatalban, majd Fodor Gábor környezetvédelmi minisztériumában és az egykori liberális pártban, az SZDSZ-ben is kabinetfőnöki szerepet töltött be. 

A rendszerváltás utáni időszakban az SZDSZ sokszor parlamenti erejénél jóval nagyobb kulturális, médiabeli és intézményi befolyással rendelkezett. Orbán Viktor egy korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott: 1998 és 2002 között „kormányon voltunk, de hatalmon nem”, utalva arra, hogy az SZDSZ – bár formálisan csak nem egész három cikluson át vett részt a végrehajtói hatalomban – a háttérből is jelentős közéleti pozíciókat őrzött meg.

Márki-Zaytól Magyar Péterig

Ruff Bálint neve a későbbi ellenzéki projektekben is rendre felbukkant. 

Botka László kampánytanácsadójaként dolgozott, majd a 2022-es ellenzéki összefogás idején Márki-Zay Péter környezetében is feltűnt. 

Összenő, ami össze tartozik: A Telex ügyvédje lett Ruff Bálint közigazgatási államtitkára

Sajtóinformációk szerint Tóth Péterrel együtt stratégiai tanácsokat adtak az akkori miniszterelnök-jelöltnek, elsősorban az ellenzéki pártokkal való együttműködés kérdésében.

Az utóbbi években Ruff a Partizán visszatérő politikai elemzője lett, majd a kegyelmi ügy után már nyíltan feltűnt a Tisza Párt környezetében is. Tisza-szigetes aktivisták mellett jelent meg nyilvános eseményeken, a választási győzelem után pedig Magyar Péter egyik legfontosabb emberévé vált. 

Az elmúlt másfél évtizedben a KDNP-s Semjén Zsolt töltötte be a miniszterelnök-helyettesi tisztséget, most azonban egy egykori SZDSZ-es kabinetfőnök lett a magyar kormány második embere.

