Saját baloldali kutatóintézetet hoz létre a Tisza-kormány

Tehát a Működő és Emberséges Magyarországért nevű intézetet két radikális baloldali politikus vezeti. A Policy Solutions az elmúlt években kifejezetten a baloldal legfőbb témáinak népszerűsítésével foglalkozott, például a különböző LMBTQ-jogokkal vagy éppen Ukrajnával – olvasható az Ellenpont honlapján.
Az egyelőre jogszabályi háttér nélküli szervezet feladata kettős lesz, egyrészről szakmai háttéranyagokat, reformjavaslatokat készítenek elő a kormányzat számára, mint egy klasszikus kutatóintézet, másrészről pedig a „társadalmi akaratot, problémákat, igényeket” mérik fel és „becsatornázzák a döntéshozatalba.”
Borítékolható a káosz
A 444-nek a Tisza Párt bemutatta az új intézményt, és kiderült, hogy a Miniszterelnökség Szakpolitikáért Felelős Államtitkársága, vagyis Bíró-Nagy András alatt működik majd az Intézet, mint központi hivatal. A hivatalnak állítólag autonóm működése lesz, saját vezetőséggel, ami azért nehezen elképzelhető, mert a Miniszterelnökség kötelékében működik majd. Ráadásul a Policy Solutions éléről érkező államtitkáron, Bíró-Nagy Andráson túlmenően a szervezet felett őrködik majd Radnai Márk is. De ott van még a miniszterelnök-helyettes, Ruff Bálint is, akinek feladata épp a minisztériumok munkájának összehangolása lesz és Bódis Kriszta is, aki kormánybiztosként épp a társadalompolitikai koordinációért felel.
Hozzátéve, hogy még nincs vezetője a szervezetnek, és az sem világos, hogy azt ki nevezi majd ki.
Ruff Bálint a régi motoros
Az újdonsült kancelláriaminiszter már a 2010 előtti kormányok idején a baloldal aktivistája volt. Az SZDSZ és az MSZP mellett is dolgozott. Ruff a volt MSZP-s szegedi Botka László, valamint az ellenzéki összefogás VIII. kerületi polgármestere, Pikó András kampányaiban is aktív szerepet vállalt. Márki-Zayt volt cégén keresztül is támogatta, a Bajnai Gordonhoz és köreihez köthető DatAdat telefonos kampányával is összefüggésbe hozható egykori cégén, a Call To Action Hungary Kft.-n keresztül segítette a baloldali összefogást 2022-ben.
Hogy milyen témák kerülhetnek terítékre az új intézménynél, elég megnézni a Policy Solutions tanulmányait és kutatásait. A Bíró-Nagy András által vezetett intézet számos alkalommal vizsgálta a magyar társadalom hozzáállását például az LMBTQ-jogok, vagy épp a migráció kérdéséről. Az elmúlt években előkerült a Tisza Párt folyamatos támogatása, de jelentős hangsúlyt kapott Ukrajna is.
A Tiszánál is megjelennek a nyugat-európai trendek
Ami elgondolkodtató a Működő és Emberséges Magyarország Intézet kapcsán az az, hogy a 444 cikke elárulja, hogy a szervezet célja lesz többek közt a társadalom problémainak képviseletén túlmenően, hogy „civil kontrollt” hoznának létre. Ez pedig egyet jelenthet azzal, ismerve a nyugat-európai trendeket, hogy az álcivil aktivistákat használja fel a Tisza Párt a politikai akarata keresztülvitelére.
Ha a Működő és Emberséges Magyarország Intézet mögött álló Policy Solutions-t megvizsgáljuk, kiderül, hogy a Policy Solutions támogatói közt vannak jelentős nemzetközi baloldali szervezetek. Például a német Friedrich Ebert Stiftung (FES), amely a német szociáldemokraták pártalapítványa, vagy a brüsszeli Foundation for European Progressive Studiest (FEPS), melynek olyan tagintézményei vannak, mint: Szociális Demokráciáért Intézet – MSZP és a Párbeszéd által létrehozott intézmény, a Táncsics Mihály Alapítvány, és a Policy Solutions.
Az intézetvezető is jelentős baloldali kapcsolatokkal rendelkezik
Bíró-Nagy András baloldali kapcsolatai több szerepvállaláson keresztül is megmutatkoznak. 2013-2014-ben Andor László MSZP-s uniós biztos politikai tanácsadójaként dolgozott az Európai Bizottságban.
Az összes baloldali összefogásban szerepet vállalt 2018-tól máig. A nyilatkozatai is ezt bizonyították:
- 2018 február: Ha feláll egy egységfront, az ellen a Fidesz nem tud mit tenni
- 2022 február: Márki-Zay Péter sajátos stílusa még hozhat is az ellenzéknek.
Tőle származik az a megmosolyogtató idézet négy évvel ezelőttről:
Hozadéka lehet még az ellenzéknek Márki-Zay stílusa is, ebben én nem csak azt a rizikót látom, hogy esetleg egy-egy mondata után magyarázkodnia kell. Az, hogy a hagyományos baloldali és liberális ellenzéki komfortzónán kívüli témákkal és nyelvezettel lép fel, a billegő körzetek szempontjából hozhat is az ellenzéknek. Húzhat Márki-Zay olyan váratlant, ami esetleg a Békés megye 4-es vagy Somogy megye 4-es körzetben is megmozdítja azokat a szavazókat, akikhez a megszokott ellenzéki retorika nem ér el.”