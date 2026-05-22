Saját baloldali kutatóintézetet hoz létre a Tisza-kormány

Tehát a Működő és Emberséges Magyarországért nevű intézetet két radikális baloldali politikus vezeti. A Policy Solutions az elmúlt években kifejezetten a baloldal legfőbb témáinak népszerűsítésével foglalkozott, például a különböző LMBTQ-jogokkal vagy éppen Ukrajnával – olvasható az Ellenpont honlapján.

Ruff Bálint minisztériumában saját kutatóintézetet hoz létre a Tisza-kormány

Az egyelőre jogszabályi háttér nélküli szervezet feladata kettős lesz, egyrészről szakmai háttéranyagokat, reformjavaslatokat készítenek elő a kormányzat számára, mint egy klasszikus kutatóintézet, másrészről pedig a „társadalmi akaratot, problémákat, igényeket” mérik fel és „becsatornázzák a döntéshozatalba.”

Borítékolható a káosz

A 444-nek a Tisza Párt bemutatta az új intézményt, és kiderült, hogy a Miniszterelnökség Szakpolitikáért Felelős Államtitkársága, vagyis Bíró-Nagy András alatt működik majd az Intézet, mint központi hivatal. A hivatalnak állítólag autonóm működése lesz, saját vezetőséggel, ami azért nehezen elképzelhető, mert a Miniszterelnökség kötelékében működik majd. Ráadásul a Policy Solutions éléről érkező államtitkáron, Bíró-Nagy Andráson túlmenően a szervezet felett őrködik majd Radnai Márk is. De ott van még a miniszterelnök-helyettes, Ruff Bálint is, akinek feladata épp a minisztériumok munkájának összehangolása lesz és Bódis Kriszta is, aki kormánybiztosként épp a társadalompolitikai koordinációért felel.

Hozzátéve, hogy még nincs vezetője a szervezetnek, és az sem világos, hogy azt ki nevezi majd ki.

Ruff Bálint a régi motoros

Az újdonsült kancelláriaminiszter már a 2010 előtti kormányok idején a baloldal aktivistája volt. Az SZDSZ és az MSZP mellett is dolgozott. Ruff a volt MSZP-s szegedi Botka László, valamint az ellenzéki összefogás VIII. kerületi polgármestere, Pikó András kampányaiban is aktív szerepet vállalt. Márki-Zayt volt cégén keresztül is támogatta, a Bajnai Gordonhoz és köreihez köthető DatAdat telefonos kampányával is összefüggésbe hozható egykori cégén, a Call To Action Hungary Kft.-n keresztül segítette a baloldali összefogást 2022-ben.