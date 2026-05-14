Ezek lesznek Ruff Bálint feladatai a Tisza-kormányban

Megjelent a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány működését szabályozó rendelet, amely részletesen meghatározza Magyar Péter valamennyi minisztere, köztük Ruff Bálint, valamint a szerdán bejelentett nemzetbiztonsági főtanácsadó, Tóth Péter feladatait és hatásköreit. A dokumentum tételesen sorolja fel az egyes minisztériumokhoz tartozó kompetenciákat és felelősségi köröket. A rendelet alapján Magyar Péter négy miniszterének vétójogot biztosított; a most hatályba lépett szabályozás szerint ezzel a jogkörrel az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminiszter rendelkezik. A Tisza-kormány képviseletét hivatalosan Magyar Péter látja el, ugyanakkor egyes ügyekben más személyt is kijelölhet erre a feladatra.
Ezek tartoznak majd Ruff Bálint feladatkörébe
A Miniszterelnökséget vezető miniszter felel:
- az általános politikai koordinációért,
- az uniós ügyek koordinációjáért,
- az uniós politikák kialakításáért, koordinációjáért,
- a kormányzati kommunikációért,
- a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
- a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
- a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért és
- a meghatározott kivétellel a társadalompolitika összehangolásáért.
A Magyar Péter által a megalakuló új kormány egyik legfontosabb miniszteri posztjára kijelölt Ruff Bálint pályája a rendszerváltás utáni óellenzéki, baloldali–liberális politikai köröktől a Tisza-kormányig ível. Volt az SZDSZ holdudvarából a Gyurcsány-kormányzat tagja, Rákosi-idézettel segítette Botka László kampányát, néhány éve még Gyurcsányt éltette mint az ellenzék fontos alakját, az utóbbi időben pedig már a Tisza holdudvarában és a Partizán műsoraiban volt látható rendszeresen.