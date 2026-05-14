Ezek lesznek Ruff Bálint feladatai a Tisza-kormányban

Putyin tehetetlen; olyan történt az oroszokkal a fronton, amire 2024 óta nem volt példa

A Magyar Közlönyben megjelent a Tisza-kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere, illetve új nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárcavezetők feladatait. Cikkünkben Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatköreit vesszük számba.
Megjelent a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány működését szabályozó rendelet, amely részletesen meghatározza Magyar Péter valamennyi minisztere, köztük Ruff Bálint, valamint a szerdán bejelentett nemzetbiztonsági főtanácsadó, Tóth Péter feladatait és hatásköreit. A dokumentum tételesen sorolja fel az egyes minisztériumokhoz tartozó kompetenciákat és felelősségi köröket. A rendelet alapján Magyar Péter négy miniszterének vétójogot biztosított; a most hatályba lépett szabályozás szerint ezzel a jogkörrel az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminiszter rendelkezik. A Tisza-kormány képviseletét hivatalosan Magyar Péter látja el, ugyanakkor egyes ügyekben más személyt is kijelölhet erre a feladatra.

Magyar Péter és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter (Forrás: Instagram/Magyar Péter)

Ezek tartoznak majd Ruff Bálint feladatkörébe

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felel:

  • az általános politikai koordinációért,
  • az uniós ügyek koordinációjáért,
  • az uniós politikák kialakításáért, koordinációjáért,
  • a kormányzati kommunikációért,
  • a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
  • a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
  • a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
  • a közszolgálati életpálya kidolgozásáért és
  • a meghatározott kivétellel a társadalompolitika összehangolásáért.

A Magyar Péter által a megalakuló új kormány egyik legfontosabb miniszteri posztjára kijelölt Ruff Bálint pályája a rendszerváltás utáni óellenzéki, baloldali–liberális politikai köröktől a Tisza-kormányig ível. Volt az SZDSZ holdudvarából a Gyurcsány-kormányzat tagja, Rákosi-idézettel segítette Botka László kampányát, néhány éve még Gyurcsányt éltette mint az ellenzék fontos alakját, az utóbbi időben pedig már a Tisza holdudvarában és a Partizán műsoraiban volt látható rendszeresen.

 

 

