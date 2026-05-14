Ezek lesznek Ruff Bálint feladatai a Tisza-kormányban

Megjelent a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány működését szabályozó rendelet, amely részletesen meghatározza Magyar Péter valamennyi minisztere, köztük Ruff Bálint, valamint a szerdán bejelentett nemzetbiztonsági főtanácsadó, Tóth Péter feladatait és hatásköreit. A dokumentum tételesen sorolja fel az egyes minisztériumokhoz tartozó kompetenciákat és felelősségi köröket. A rendelet alapján Magyar Péter négy miniszterének vétójogot biztosított; a most hatályba lépett szabályozás szerint ezzel a jogkörrel az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminiszter rendelkezik. A Tisza-kormány képviseletét hivatalosan Magyar Péter látja el, ugyanakkor egyes ügyekben más személyt is kijelölhet erre a feladatra.

Magyar Péter és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter (Forrás: Instagram/Magyar Péter)

Ezek tartoznak majd Ruff Bálint feladatkörébe

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felel:

az általános politikai koordinációért,

az uniós ügyek koordinációjáért,

az uniós politikák kialakításáért, koordinációjáért,

a kormányzati kommunikációért,

a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,

a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,

a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,

a közszolgálati életpálya kidolgozásáért és

a meghatározott kivétellel a társadalompolitika összehangolásáért.