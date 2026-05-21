Ruszin-Szendi Romulusz szétosztja a pénzeket, leállítja a felújítást

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-oldalán posztolta, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum további felújítására szánt összegeket másra kívánja fordítani.

A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott:

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum további felújítására előirányzott 18 milliárd forintot másra kell fordítanunk. Az idei évre tervezett 5 milliárd, valamint a következő évre betervezett további 13 milliárd forintot nem minisztériumi épületek átalakítására, hanem a katonáink munkakörülményeinek javítására kívánom fordítani.

Szerinte a Magyar Honvédség erejét nem az irodák vagy reprezentatív terek adják, hanem azok az emberek, akik nap mint nap szolgálják a hazát. Ruszin-Szendi Romulusz megkérte parancsnokait, hogy tegyenek javaslatot saját objektumaik infrastrukturális fejlesztésére.

Laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a felújítások a korábbi tervek helyett.

A honvédelmi miniszter közzétette azt is, hogy szeptemberig az alakulatokkal közösen kidolgoznak egy új katonai életpályamodellt, valamint annak méltó lezárási rendszerét is.

