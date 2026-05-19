Váratlan fordulat: Sulyok Tamás beleegyezett Magyar Péter kérésébe

Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sulyok Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait.

Magyar Péter folyamatosan követeli a kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozását, de hivatalos megkeresés ez ügyben még nem történt (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Sándor-palota a korábbi köztársasági elnök „kegyelmi ügy”-ként ismertté vált, KEH/2787-6/2023 ügyszámú döntése iratainak nyilvánosságra hozatalában – a miniszterelnök kezdeményezésével összhangban és a kiemelt közérdeklődésre tekintettel – együttműködik, és hivatalos megkeresés esetén

a Sándor-palota a rendelkezésre álló dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően átadja a Kormány képviselője részére

– olvasható a közleményben.