Váratlan fordulat: Sulyok Tamás beleegyezett Magyar Péter kérésébe

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor-palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t.
Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sulyok Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait.
A Sándor-palota a korábbi köztársasági elnök „kegyelmi ügy”-ként ismertté vált, KEH/2787-6/2023 ügyszámú döntése iratainak nyilvánosságra hozatalában – a miniszterelnök kezdeményezésével összhangban és a kiemelt közérdeklődésre tekintettel – együttműködik, és hivatalos megkeresés esetén
a Sándor-palota a rendelkezésre álló dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően átadja a Kormány képviselője részére
– olvasható a közleményben.
