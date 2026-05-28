Schiffer András: Súlyos alkotmányos problémákat vet fel a „lex Orbán”

Schiffer András részletesen elemezte a Tisza Párt alaptörvény-módosító javaslatát, amely legfeljebb két ciklusban, azaz nyolc évben maximálná a mindenkori miniszterelnök hivatali idejét. A jogász szerint a cikluskorlát bevezetése önmagában nem ördögtől való, ugyanakkor a jelenlegi formájában komoly alkotmányossági aggályokat vet fel.

Schiffer András Fotó: Kurucz Árpád

Úgy fogalmazott: „a miniszterelnöki terminus-limitet – bár én személy szerint nagyon nem értek vele egyet – be lehet vezetni”, de kizárólag olyan módon, amely nem sérti a jogállamiság alapelveit. Példaként Thaiföldet hozta fel, ahol a hasonló szabályozást csak a bevezetését követő időszakra alkalmazták.

Schiffer András szerint a legnagyobb probléma az, hogy a javaslat visszamenőleges hatállyal korlátozná a hivatalviselés lehetőségét. Ez szerinte több alapjogot is érinthet, így például a választójog lényeges tartalmát, valamint a pártok működésének szabadságát.

A jogász arra is felhívta a figyelmet, hogy amikor Orbán Viktor 2010-ben, majd később újabb ciklusokban miniszterelnöki esküt tett, sem ő, sem a választók nem számolhattak azzal, hogy egy későbbi szabályozás utólag korlátozhatja ezt a lehetőséget.

Ez szerinte alapvető jogbiztonsági kérdéseket vet fel.

Schiffer emlékeztetett arra is, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata egyértelműen tiltja a visszamenőleges hatályú jogalkotást. Hasonló ügyben korábban a 98 százalékos különadó kapcsán már megsemmisített ilyen jellegű szabályozást a testület.

A jogász szerint a megoldás az lehetne, ha a cikluskorlátot csak a jövőre nézve alkalmaznák, vagyis a szabály hatálybalépése utáni miniszterelnöki ciklusokat számítanák bele a korlátba. Enélkül azonban a javaslat könnyen alkotmányos akadályokba ütközhet.



