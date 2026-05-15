Eltitkolt történelem: letilthatták az MTI-fotót Sulyok Tamásról, amelyen Magyar Péterrel látható

Megmutatom az egyik olyan MTI-fotót, amelyet vélhetően politikai utasításra nem hozhatott nyilvánosságra kedden a Magyar Távirati Iroda, ugyanis együtt szerepel rajta Sulyok Tamás köztársasági elnök és Magyar Péter miniszterelnök – írta Németh Balázs a Fidesz frakcióvezető-helyettese Facebook oldalán pénteken.
A politikus arról írt, hogy eljutott hozzá egy olyan fénykép, amelyet az MTI fotósa a szakmai elveknek megfelelően dokumentálta az új kormány minisztereinek kinevezését a Sándor-palotában,
ám végül egyetlen olyan képet sem publikált a távirati iroda, amelyen az államfő is látható Magyar Péter miniszterelnök, valamint a miniszterek társaságában.
Belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója az MTI fotója ügyében
Ahogyan korábban megírtuk, belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetője egy MTI-s fotó ügyében, amelyről levágták Sulyok Tamás köztársasági elnököt.
Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a május 12-én, a Sándor-palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban belső vizsgálatot rendelt el.
Sulyok Tamást egyszerűen levágták a fotóról?
A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján, a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzi munkáját: a vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a sérültek-e ezek a szabályok”
– olvasható a vezérigazgató levelében, amelyet azoknak a sajtóorgánumoknak is eljuttatott, amelyek kifogásolták, hogy
Sulyok Tamás államfőt levágták a miniszteri kinevezések átadásán, a Sándor-palotában készült fotókról.
A köztársasági elnök odaállt a fotóhoz, amelyen Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter látható Magyar Péterrel. Az MTI ugyanakkor szerdán olyan képet adott közre a jelenetről, amelyről Sulyok Tamást levágták.