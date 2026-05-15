Eltitkolt történelem: letilthatták az MTI-fotót Sulyok Tamásról, amelyen Magyar Péterrel látható

A Magyar Távirati Iroda vélhetően politikai utasításra nem hozhatott nyilvánosságra kedden egy olyan fotót, amelyen a köztársasági elnök és a miniszterelnök együtt szerepel. Sulyok Tamást nem csak levágták MTI-fotóról, de most úgy néz ki, fotókat is eltitkolnak – Németh Balázs, a Fidesz frakcióvezető-helyettese hozta nyilvánosságra a szerinte letiltott fényképet Facebook oldalán.
Megmutatom az egyik olyan MTI-fotót, amelyet vélhetően politikai utasításra nem hozhatott nyilvánosságra kedden a Magyar Távirati Iroda, ugyanis együtt szerepel rajta Sulyok Tamás köztársasági elnök és Magyar Péter miniszterelnök – írta Németh Balázs a Fidesz frakcióvezető-helyettese Facebook oldalán pénteken.

Magyar Péter, aki nem szeretne Sulyok Tamással közös fotót.
Fotó: Facebook/Németh Balázs

A politikus arról írt, hogy eljutott hozzá egy olyan fénykép, amelyet az MTI fotósa a szakmai elveknek megfelelően dokumentálta az új kormány minisztereinek kinevezését a Sándor-palotában,

ám végül egyetlen olyan képet sem publikált a távirati iroda, amelyen az államfő is látható Magyar Péter miniszterelnök, valamint a miniszterek társaságában.

Németh Balázs: Itt a szabad közmédia, levágták Sulyok Tamást a képről

Belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója az MTI fotója ügyében

Ahogyan korábban megírtuk, belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetője egy MTI-s fotó ügyében, amelyről levágták Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a május 12-én, a Sándor-palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban belső vizsgálatot rendelt el.

Magyar Péter miniszterelnök (b) és Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén 2026. május 12-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)  
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Sulyok Tamást egyszerűen levágták a fotóról?

A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján, a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzi munkáját: a vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a sérültek-e ezek a szabályok”

– olvasható a vezérigazgató levelében, amelyet azoknak a sajtóorgánumoknak is eljuttatott, amelyek kifogásolták, hogy 

Sulyok Tamás államfőt levágták a miniszteri kinevezések átadásán, a Sándor-palotában készült fotókról.

A köztársasági elnök odaállt a fotóhoz, amelyen Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter látható Magyar Péterrel. Az MTI ugyanakkor szerdán olyan képet adott közre a jelenetről, amelyről Sulyok Tamást levágták.

