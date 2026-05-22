Sulyok Tamás közzétette a kegyelmi ügy iratait

Nyilvánosságra hozták a Sándor-palota honlapján a KEH/2787-6/2023 ügyiratszámú kegyelmi döntés hivatalos dokumentumait. Sulyok Tamás összesen kilenc dokumentumot tett közzé a kegyelmi üggyel kapcsolatban.
Amint arról lapunk korábban többször is írt, Magyar Péter korábban rendszeresen arról beszélt, hogy a köztársasági elnök a kormány tudtával és jóváhagyásával adott kegyelmet K. Endrének. Utána módosította álláspontját, legutóbb azt mondta, Varga Judit kormánytagként valójában nem támogatta K. Endre kegyelmét. A kormányfő felszólította Sulyok Tamást, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor-palotában lévő dokumentumokat.
A most nyilvánosságra hozott iratokat a kötársasági elnök hivatalának honlapján tekintheti meg.
