Sulyok Tamás elárulta, eleget tesz-e Magyar Péter ultimátumának és távozik-e a hivatalából

Arról, hogy mit gondoltak a magyar emberek a köztársasági elnöki tisztségről a megválasztási idején és mit gondolnak most, az államfő úgy kommentálta, az, hogy valakit hányan támogatnak vagy nem támogatnak, politikai kérdés. – A köztársasági elnöknek a többséget és a kisebbséget egyaránt, vagyis az egész nemzet egységét kell kifejeznie. Az én alkotmányos funkcióm az, hogy a nemzet egységét fejezzem ki. Ezt alapvetően jogi és alkotmányjogi keretek között tudom megtenni – húzta alá.

Mindenféle választási eredményre felkészültem, de az alkotmányos szerepem szempontjából sokkal inkább a magas részvételt tartottam jelentősnek

– mondta Sulyok Tamás, majd hozzátette, a részvételt a demokrácia győzelmének tartja, ugyanakkor nem gondolja, hogy a Tisza Párt győzelme egyfajta rendszerváltást jelent. – Magyarországon rendszerváltás 1990-ben volt, amikor az ország lebontotta az egypárti diktatúrát. Azóta demokratikus jogállam működik az alkotmányunk szerint, és parlamenti választásokon kormányok cserélődnek, vagy éppen nem cserélődnek, attól függően, hogy milyen eredmény születik. Most egy kormányváltás történt – tisztázta.

Magyar Péter ultimátumot adott az államfőnek, május 31-ig kapott határidőt a távozásra (Fotó: Facebook/Németh Balázs)

A Magyar Péterrel való találkozásról, amely a Sándor-palotában volt, úgy nyilatkozott, őszinte és tárgyszerű beszélgetés volt. – Arról beszéltünk, hogyan készítjük elő az alakuló ülést. Pontosan úgy viselkedett, ahogyan egy leendő miniszterelnöktől elvárható és megadta az államfőnek járó tiszteletet.

– Természetesen hangsúlyozta az álláspontját, hogy miért kellene lemondanom, és elmondta az érveit is. Én erre annyit válaszoltam, hogy másképp látom ezt a kérdést. Jeleztem, hogy most nem az a feladatunk, hogy ezt megvitassuk, hanem hogy előkészítsük az alakuló ülést – jelezte, majd elárulta, mit gondol Magyar Péter ultimátumáról, amelyben elvárja, önként távozzon a hivatalából. – Az alkalmatlanság és a méltatlanság kategóriáját a magyar alkotmány nem tartalmazza. Ezek politikai értékítéletek, és – mint ilyenekhez – nem szeretnék hozzászólni, mert politikai véleményekkel nem dolgom foglalkozni. Az alkotmány nem ismer ilyen kategóriákat – fejtette ki az államfő, kiemelve:

Magyar Péter székfoglaló miniszterelnöki beszédekor világossá vált számára, hogy megindult a köztársasági elnök alkotmányos státuszának és hatásköreinek politikai újraértelmezése.

A köztársasági elnök a beszélgetés során tisztázta, a jogállamiság jelentőségét már alkotmánybírósági elnökként is hangsúlyozta, köztársasági elnökként is rendszeresen beszélt erről, a választási kampány azonban különösen olyan időszak, amikor a köztársasági elnöknek egyáltalán nem vagy csak nagyon szélsőséges esetben kell megszólalnia. – Ahogy Sólyom László fogalmazott: az ideális államfő a „mozdulatlan köztársasági elnök”, aki csak nagyon fontos ügyekben vagy nagy válságok idején szólal meg – jelezte.

A választási kampány időszakában a köztársasági elnök minden megszólalása különösen érzékeny, mert könnyen kétségbe vonhatják a pártatlanságát.

– hívta fel a figyelmet.