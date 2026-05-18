Sulyok Tamás elárulta, eleget tesz-e Magyar Péter ultimátumának és távozik-e a hivatalából

Nem emlékszem olyan döntésre, amelyet megbántam volna. Legfeljebb apróbb, mindennapi kérdésekben fordulhatott elő ilyesmi – fogalmazott Sulyok Tamás az Index azon a kérdésre, előfordult-e már, hogy korábbi döntését megbánta. Az államfő hozzátette, általában inkább a jelenen gondolkodik, terveivel a jövőt építi. Mint mondta, azt sem bánta meg, hogy elfogadta, köztársasági elnök legyen. – Úgy gondolom, hogy egy magyar ember számára a legnagyobb megtiszteltetés, ha Magyarország köztársasági elnöke lehet. Egy ilyen hivatal sok munkával jár, vannak örömei és nehézségei is, de ez így együtt alkot egy egészet – fűzte hozzá.
Az államfő reagált arra is, tudta, hogy sokak szemébe a köztársasági elnöki cím valójában egyet jelentett azzal, hogy az illető Orbán Viktor „bábja”, „aláírógépe”, a kegyelmi botrány pedig általánosan megrendítette az államfői tisztségbe vetett bizalmat. – Akkoriban az Alkotmánybíróság elnöke voltam, tehát már akkor is a köz szolgálatában álltam. Úgy gondoltam, hogy ha felkérnek a köztársasági elnöki tisztség betöltésére, arra nem mondhatok nemet – közölte, kiemelve, már a jelölésekor kiadott első közleményében is hangsúlyozta, hogy az Alkotmánybíróság volt elnökeként az Alaptörvény és a jog alapvető értékeihez ragaszkodással óvja meg az alkotmányos stabilitást.
Egy kormánynak vannak céljai, egy pártpolitikának vannak célkitűzései, az államfő az alkotmányos feladatait végzi, és a létével fejezi ki a nemzet egységét. Itt nincsenek politikai célok. Az államfőnek nincs és a magyar alkotmány szerint nem is lehet politikai programja
– vélekedett.
Sulyok Tamás elárulta, természetes, hogy tartotta a kapcsolatot Orbán Viktorral, miután a magyar köztársasági elnöknek együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal, hiszen hatáskörei több ponton is kapcsolódnak annak tevékenységéhez, ugyanakkor a közösségi média világa nem az övé. – Én még a Gutenberg-galaxis gyermeke vagyok. A digitális világban el tudok igazodni, de nem igazán érzem a saját közegemnek. Köztársasági elnökként természetesen van Facebook-oldalam, amelyet figyelemmel kísérek, magánemberként azonban soha nem voltam aktív a közösségi oldalakon – jelezte.
Arról, hogy mit gondoltak a magyar emberek a köztársasági elnöki tisztségről a megválasztási idején és mit gondolnak most, az államfő úgy kommentálta, az, hogy valakit hányan támogatnak vagy nem támogatnak, politikai kérdés. – A köztársasági elnöknek a többséget és a kisebbséget egyaránt, vagyis az egész nemzet egységét kell kifejeznie. Az én alkotmányos funkcióm az, hogy a nemzet egységét fejezzem ki. Ezt alapvetően jogi és alkotmányjogi keretek között tudom megtenni – húzta alá.
Mindenféle választási eredményre felkészültem, de az alkotmányos szerepem szempontjából sokkal inkább a magas részvételt tartottam jelentősnek
– mondta Sulyok Tamás, majd hozzátette, a részvételt a demokrácia győzelmének tartja, ugyanakkor nem gondolja, hogy a Tisza Párt győzelme egyfajta rendszerváltást jelent. – Magyarországon rendszerváltás 1990-ben volt, amikor az ország lebontotta az egypárti diktatúrát. Azóta demokratikus jogállam működik az alkotmányunk szerint, és parlamenti választásokon kormányok cserélődnek, vagy éppen nem cserélődnek, attól függően, hogy milyen eredmény születik. Most egy kormányváltás történt – tisztázta.
A Magyar Péterrel való találkozásról, amely a Sándor-palotában volt, úgy nyilatkozott, őszinte és tárgyszerű beszélgetés volt. – Arról beszéltünk, hogyan készítjük elő az alakuló ülést. Pontosan úgy viselkedett, ahogyan egy leendő miniszterelnöktől elvárható és megadta az államfőnek járó tiszteletet.
– Természetesen hangsúlyozta az álláspontját, hogy miért kellene lemondanom, és elmondta az érveit is. Én erre annyit válaszoltam, hogy másképp látom ezt a kérdést. Jeleztem, hogy most nem az a feladatunk, hogy ezt megvitassuk, hanem hogy előkészítsük az alakuló ülést – jelezte, majd elárulta, mit gondol Magyar Péter ultimátumáról, amelyben elvárja, önként távozzon a hivatalából. – Az alkalmatlanság és a méltatlanság kategóriáját a magyar alkotmány nem tartalmazza. Ezek politikai értékítéletek, és – mint ilyenekhez – nem szeretnék hozzászólni, mert politikai véleményekkel nem dolgom foglalkozni. Az alkotmány nem ismer ilyen kategóriákat – fejtette ki az államfő, kiemelve:
Magyar Péter székfoglaló miniszterelnöki beszédekor világossá vált számára, hogy megindult a köztársasági elnök alkotmányos státuszának és hatásköreinek politikai újraértelmezése.
A köztársasági elnök a beszélgetés során tisztázta, a jogállamiság jelentőségét már alkotmánybírósági elnökként is hangsúlyozta, köztársasági elnökként is rendszeresen beszélt erről, a választási kampány azonban különösen olyan időszak, amikor a köztársasági elnöknek egyáltalán nem vagy csak nagyon szélsőséges esetben kell megszólalnia. – Ahogy Sólyom László fogalmazott: az ideális államfő a „mozdulatlan köztársasági elnök”, aki csak nagyon fontos ügyekben vagy nagy válságok idején szólal meg – jelezte.
A választási kampány időszakában a köztársasági elnök minden megszólalása különösen érzékeny, mert könnyen kétségbe vonhatják a pártatlanságát.
– hívta fel a figyelmet.
A Szőlő utcai bántalmazások kapcsán elmondta, szolidaritást vállalt az áldozatokkal, ugyanakkor a magyar köztársasági elnök alkotmányos státuszából éppen az következik, hogy távol marad a szakmai kérdésekben kialakult pártpolitikai vitáktól. – Csak akkor kell beavatkoznia, ha a demokratikus intézményrendszer működésében rendszerszintű zavar keletkezik. Ezekben az ügyekben azonban a hatóságok végezték a munkájukat, ezért a folyamatban lévő eljárásokba a köztársasági elnök nem szólhat bele. A magyar államfő esetében az az alapelv, hogy csak kivételes esetekben szólaljon meg, különösen választási kampány idején – húzta alá.
Arra a kérdésre, eleget tesz-e Magyar Péter követelésének, aki május 31-ig szabott határidőt a lemondására, Sulyok Tamás közölte:
Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat. Felesküdtem az Alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez az eskü köt engem a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt.
Meglátása szerint, noha a Tisza kétharmados többségi felhatalmazással kormányoz, még nem jelenti azt, hogy neki eleget kellene tennie Magyar Péter ultimátumának, hiszen a személye nem csak a tisza közösségét, hanem az egész nemzeti egységet képviseli.
