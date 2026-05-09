Sulyok Tamás: A Tisza Párt történelmi felelősséggel járó felhatalmazást kapott Magyarország vezetésére

Az Országgyűlés alakuló ülésén Sulyok Tamás azt mondta, hogy a kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie természetes közegébe, a közjogi keretbe. Az államfő konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előre vivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben.

Az ország egységéről, a képviselők felelősségéről és a nemzeti összetartozás fontosságáról beszélt az Országgyűlés alakuló ülésén elmondott beszédében a köztársasági elnök. Sulyok Tamás kiemelte, hogy a nemzet csak akkor lehet erős, ha minden polgár méltóságát tiszteletben tartja, és a választott képviselők nemcsak támogatóikat, hanem az egész országot képviselik – világnézettől, lakóhelytől és élethelyzettől függetlenül.

Sulyok Tamás a Tisza párt történelmi felelősségére hívta fel a parlament alakuló ülésén a figyelmet

Sulyok Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, hogy a rendszerváltozás óta tizedik alkalommal összeült Országgyűlés összetétele négy parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez.

Az áprilisi országgyűlési választáson Magyarország működő, demokratikus jogrendje alapján a magyar nép kinyilvánította akaratát, a Tisztelet és Szabadság Párt példátlan mértékű részvétel mellett példátlan mértékű győzelmet avatva lehetőséget kapott a magyar emberektől az ország irányítására"

- fogalmazott gratulációját kifejezve a választáson győztes Tisza pártnak.

Ezzel a felhatalmazással a Tisza Párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért"

- jelentette ki, majd hozzátette:

A Tisza olyan felelősséget és szolgálatot visel, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása, és a veszélyekkel szembeni ellenállóképességének biztosítása.”

Majd arról beszélt, hogy a kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie természetes közegébe, a közjogi keretbe.

A fókusz ismét egyedül az ország sorsának jobbá tételére esik. Van mit javítani az emberi kapcsolatokon, hiszen ahogyan egymással szemben viselkedünk, ahogyan egymással beszélünk, ahogyan egymásra nézünk, valójában úgy tekintünk a hazánkra is. Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk és nem egymás ellenében"

- fogalmazott az államfő, aki konstruktív együttműködést javasolt az ország sorsát előre vivő, a nemzetet felemelő, a békét és a közélet nyugalmát erősítő ügyekben. Kiemelte, hogy a konstruktív együttműködésnek jó példáját látta az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítése során. Ezért köszönetet mondott a pártok képviselőinek, az Országgyűlés főigazgatójának, valamint a Sándor-palota főigazgatójának.