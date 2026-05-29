Sulyok Tamás felkérte a Velencei-bizottságot az alkotmányos kérdések értékelésére

Az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy egy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére – közölte Sulyok Tamás pénteken Facebook oldalán, a Sándor-palota közleményét megosztva.
A köztársasági elnök felhívta arra a figyelmet, hogy
az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az Alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő.
Sulyok Tamást arra is rámutatott, hogy
a kormányfő nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő – alaptörvényi kötelezettségének megfelelően – a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami az eljárások elhúzódásával járhat.
Sulyok Tamás fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz, eddig sem akadályozta a hatalmi ágak működését, továbbra is kész együttműködni ezekkel, ezért tartja aggasztónak, hogy
ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint.
Sulyok Tamás a Velencei-bizottsághoz fordul az alkotmányossági kérdésekben
Fentiekre tekintettel a köztársasági elnök az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől,
a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését
és a Testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.