Sulyok Tamás felkérte a Velencei-bizottságot az alkotmányos kérdések értékelésére

A köztársasági elnök – esküjéhez híven – a hatályos Alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a Kormány és az Országgyűlés képviselői is. Az új kormány egy új politikai igényt fogalmazott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. Sulyok Tamás szerint az alkotmányos kérdések értékelésére is szükség van. Eldől, hogy a jogállamiság fontos Európában, vagy csak politikai színjátékaikhoz használják.
sulyok tamás alaptörvény magyarország európa tanács velencei-bizottság köztársasági elnök

Az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy egy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére – közölte Sulyok Tamás pénteken Facebook oldalán, a Sándor-palota közleményét megosztva.

Fotó: Facebook/Dr. Sulyok Tamás

A köztársasági elnök felhívta arra a figyelmet, hogy

az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az Alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő.

Sulyok Tamást arra is rámutatott, hogy 

a kormányfő nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő – alaptörvényi kötelezettségének megfelelően – a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami az eljárások elhúzódásával járhat.

Magyar Péter nem érti: a köztársasági elnöki hivatal nem Facebook-üzenetek alapján működik

Sulyok Tamás fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz, eddig sem akadályozta a hatalmi ágak működését, továbbra is kész együttműködni ezekkel, ezért tartja aggasztónak, hogy

ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint.

Sulyok Tamás a Velencei-bizottsághoz fordul az alkotmányossági kérdésekben

Fentiekre tekintettel a köztársasági elnök az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől,

a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését

és a Testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.

