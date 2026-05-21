Nem tudjuk, mit hoz a jövő – amerikai vezérőrnagy figyelmeztette Ruszin-Szendi Romuluszt

Washingtonból érkezett határozott üzenet a magyar honvédelem napján: a hadseregeknek a jelenlegi nemzetközi biztonsági környezetben folyamatosan a legmagasabb szintű készenlétre kell törekedniük – írja a Mandiner az MTI tudósítása alapján.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a katonák részvétele emeli az esemény színvonalát

Matthew Woodruff vezérőrnagy, az Egyesült Államok Ohioi Nemzeti Gárdájának parancsnoka a washingtoni megemlékezésen arról beszélt, hogy a katonai felkészültség ma fontosabb, mint valaha. A főtiszt szerint a világban zajló konfliktusok miatt minden haderőnek készen kell állnia a gyors reagálásra.

Nem tudjuk, hogy a jövő mit tartogat biztonsági szempontból

– fogalmazott az amerikai katonai vezető. Woodruff hangsúlyozta: az amerikai–magyar katonai együttműködés több mint három évtizedes múltra tekint vissza. Az Ohioi Nemzeti Gárda és a Magyar Honvédség közötti partnerség immár 34 éve működik, és nem pusztán formális kapcsolatot jelent, hanem napi szintű egyeztetést és együttműködést.

A vezérőrnagy emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt évek során amerikai és magyar katonák közös gyakorlatokon vettek részt, valamint több külföldi műveletben – egyebek mellett Afganisztánban és a Balkán térségében – is együtt szolgáltak.

A rendezvényen megszólalt Oroszi Zsolt, a Washingtonban szolgáló magyar véderőattasé is, aki a jelenlegi nemzetközi helyzet kapcsán elmondta: az Egyesült Államokban egy konfliktusban érintett országként jelenleg magas fokú katonai készültség van érvényben, Magyarország esetében azonban nincs elrendelve a legmagasabb készenléti szint.

Ugyanakkor hozzátette: az orosz–ukrán háború és a közel-keleti fejlemények miatt a Magyar Honvédség folyamatos készültségben működik. A washingtoni magyar nagykövetségen rendezett eseményen több NATO-tagállam katonadiplomatái, valamint amerikai kormányzati és védelmi tisztviselők is részt vettek.