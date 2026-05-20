Egészen kíméletlen megszorításokról beszélt a tiszás sajtóban Surányi György, aki a választási kampányban többször is előadást tartott a Tisza-szigetek rendezvényein – számolt be róla az Ellenpont.

A volt jegybankelnök – aki a Bokros-csomag egyik végrehajtójaként is ismert – a 24.hu podcastjában arról beszélt: el kell törölni a védett benzinárat és az árstopokat, emelni kell az szja-t és a társasági adót, meg kell szüntetni a fiatalok és az édesanyák adókedvezményeit, valamint a 13. és 14. havi nyugdíjat is.

A kampány során több, a Tisza Párthoz közel álló közgazdász is hasonló javaslatokat fogalmazott meg, Magyar Péter azonban rendre tagadta, hogy ilyen intézkedésekre készülnének. Ennek ellenére a védett benzinár a kormány legutóbbi rendelete alapján június 30-án megszűnik. A következő hónapokban derülhet ki, hogy a kabinet mennyit valósít meg Surányi további javaslataiból.

A volt jegybankelnök a beszélgetés elején világossá tette: szerinte az árstopokat azonnal ki kellene vezetni, mégpedig egyszerre, nem fokozatosan. Indoklása szerint a jelenlegi rendszer politikailag és gazdaságilag is káros, mert inflációs várakozásokat épít be a gazdaságba. A cikk értelmezése szerint ez sokkszerű áremelkedést jelentene a lakosság számára.

Surányi az extraadókat is élesen bírálta. Úgy fogalmazott: az ilyen adók „téves és nagyon káros eszközei” a magyar gazdaságpolitikának. Ezeket az adónemeket a korábbi kormány vezette be a háborús és energiaválságos időszakban, elsősorban a nagy profitot termelő szektorok – például a bankok és multinacionális vállalatok – nagyobb közteherviselése érdekében.

A volt jegybankelnök szerint ugyanakkor az sem fenntartható, hogy az ország lakosságának jelentős része nem fizet személyi jövedelemadót. Emellett a 9 százalékos társasági adó emelését is szükségesnek nevezte, valamint többkulcsos adórendszer bevezetéséről beszélt. Konkrét javaslata szerint a magasabb jövedelmekre 20, illetve 25 százalékos adókulcsot kellene alkalmazni.

Külön kritikával illette a 25 év alatti fiatalok adómentességét és a családi adókedvezmények emelését is. A nyugdíjak kapcsán pedig arról beszélt, hogy a 13. és 14. havi nyugdíjat a költségvetés nem bírja el, és szerinte ezeknek „nincs gazdasági alapjuk”.