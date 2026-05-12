Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy mondatban döntötte romba a Tisza kommunikációját a kiválasztott külügyminisztere

Ezt tudnia kell!

Aggasztó felfedezés: tönkremehet a mája, ha ilyet tesz az ételbe

Szabó Bálint

Tiltakozni indult, de beleszaladt a rendőrökbe az őrült trombitás aktivista

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszteri kinevezések napján Szabó Bálint ismét műsort rendezett a budai Várban: éles szóváltásba keveredett a Tisza-szimpatizánsokkal, majd megpróbált áttörni a kordonokat és belógni a Karmelita kolostorba. A botrányairól ismert képviselő végül a rendőrökkel is összetűzött, de végül feladta a próbálkozást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szabó Bálinttrombitáskarmelitabalhérendőrség

A miniszteri kinevezések napján a budai Várban nemcsak a protokoll, hanem Szabó Bálint is gondoskodott a műsorról. A botrányairól és trombitás akcióiról ismert képviselő váratlanul bukkant fel a kordonoknál, ahol a Tisza-szimpatizánsok várták az eseményeket – számolt be a Blikk.

Szabó Bálint hevesen balhézott a rendőrökkel a Karmelita kolostor előtt (Fotó: Zsolnai Péter)
Szabó Bálint hevesen balhézott a rendőrökkel a Karmelita kolostor előtt (Fotó: Zsolnai Péter)

A futóbolond Szabó Bálint balhézott a Karmelitánál

A feszült hangulat gyorsan eszkalálódott. Szabó Bálint hangosan faggatni kezdte a jelenlévőket Vitézy Dávid váratlan miniszteri jelölése miatt, és nyíltan felhánytorgatta Magyar Péter korábbi, határozott elhatárolódását. Azt szerette volna megtudni, hogy hogyan lehet az a férfi most miniszter, akiről a pártelnök még nem is olyan régen kijelentette, hogy soha nem kerülhet szóba.

A szócsata után Szabó Bálint hirtelen akcióba lendült. 

Megiramodott a Karmelita kolostor épülete felé, és megpróbálta áttörni a biztosítási gyűrűt, de a bejáratnál álló rendőrök azonnal közbeléptek. A képviselő egy ideig hevesen vitatkozott az egyenruhásokkal, de a határozott fellépés láttán végül feladta, és visszasomfordált a kordonon kívüli oldalra.

A jelenet tökéletesen illik Szabó Bálint eddigi pályájához: a figyelemfelkeltő botrányok sorozatához, amelyek most már a Tisza Párt saját házában is egyre kínosabbá válnak. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!