Kínos jelenetek Vitézy Dávid körül: majdnem baleset lett a Szabó Bálinttal való találkozás vége

A Mandiner egy érdekes és több szempontból is meghökkentő videóról számol be. A felvételen Szabó Bálint látható, amint rögtönzött interjút próbál készíteni Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel.

Szürreális jelenetek játszódtak le egy most nyilvánosságra került videón. A felvételen Szabó Bálint próbálta kérdőre vonni az új közlekedési minisztert, Vitézy Dávidot (Fotó: Facebook / Szabó Bálint)

Szabó Bálint nem kis kavarodást okozott

A videó alapján a politikus nem mutatott különösebb hajlandóságot arra, hogy reagáljon Szabó Bálint kérdéseire, aki ezúttal is provokatív stílusban próbálta megszólítani a közéleti szereplőt. A jelenet azonban nem a szóváltás miatt vált igazán emlékezetessé.

A felvétel legmegdöbbentőbb része a videó végén látható. A képsorok szerint a Vitézy Dávidot szállító taxi úgy indult el, hogy a miniszter egyik munkatársa még éppen beszállóban volt az autóba. A jelenet alapján csak a szerencsén múlt, hogy nem történt komolyabb baleset vagy sérülés.