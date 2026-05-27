Szabó Bencével, fizetett hirdetésben gyűjtötte az 1 százalékot a Magyar Helsinki Bizottság

A Direkt36 által március végén nyilvánosságra hozott interjúban Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának századosa arról beszélt, hogy szerinte az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomást gyakorolt a rendőrségre a Tisza Párt informatikusai elleni ügyben – emlékeztetett a Tűzfalcsoport. A nyilatkozat után házkutatás, gyanúsítás, majd jogi és politikai támogatás következett.
Ne azok szenvedjenek kárt, akik kiállnak a közjóért”
– írta később a Magyar Helsinki Bizottság, amikor közös fotón mutatta be Szabót ügyvédjeivel.
Szabó Bence, a nyomozóból lett politikai szereplő
Szabó Bence 2019 óta dolgozott az NNI kiberbűnözés elleni egységében, főként gyermekpornográfiás ügyeken. A február végén rögzített, majd márciusban publikált interjúban azt állította, hogy a Tisza Párt informatikusai ellen zajló eljárás során jelentések tartalmát módosították, és nyomást gyakoroltak a rendőrökre.
Az interjú nyilvánosságra kerülése után házkutatást tartottak nála, hivatali visszaéléssel gyanúsították, amit később a Legfőbb Ügyészség hatályon kívül helyezett. Szabó ugyanakkor már korábban jelezte leszerelési szándékát, és májusban hivatalosan is távozott volna a testülettől.
Helsinki-kampány és az összeférhetetlenség kérdése
Áprilisban a Magyar Helsinki Bizottság vállalta Szabó jogi képviseletét, majd röviddel később közös fotóval és kampányüzenettel állt ki mellette. A szervezet eközben fizetett hirdetésekben is gyűjtötte az 1 százalékos felajánlásokat. Mindez a közvélemény szemében könnyen keltheti egy klasszikus „valamit valamiért” helyzet benyomását:
A jogvédő szervezet egy látványos, politikailag érzékeny ügyet használ fel támogatásgyűjtésre, miközben maga az érintett később kormányzati pozícióba kerül.
Ez morális értelemben felvetheti az összeférhetetlenség kérdését, még akkor is, ha formálisan nem történt jogsértés. Ugyanakkor még ez sem teljesen biztos, ugyanis
ha bebizonyosodik, hogy Szabó Bence már kormányhivatalnokként vett részt ilyen kampányban, az felvethet bizonyos jogi aggályokat.
A Helsinki Bizottság évek óta tart érzékenyítő képzéseket rendőröknek, bíróknak és más állami tisztviselőknek, miközben rendszeresen kritizálja a rendőrség működését és belső vizsgálatait. Szabó ügye ezért különösen érdekes: egy volt rendőrnyomozó kapott támogatást attól a szervezettől, amely gyakran éppen a rendvédelmi szervek működését bírálja.
Villámgyors út a Belügyminisztériumba
Május 15-én Pósfai Gábor belügyminiszter jelentette be, hogy Szabó Bence csatlakozik a kabinetjéhez – erről a Telex tudósított. A miniszter szerint feladata az lesz, hogy a rendvédelmi állomány véleményét „becsatornázza” a minisztériumi döntéshozatalba. A történet időrendje feltűnően gyors:
Március végén még szolgálatban lévő nyomozóként beszélt titkosszolgálati nyomásgyakorlásról, áprilisban a Helsinki Bizottság védence lett, május közepére pedig már az új, Tisza Párt vezette kormány belügyminiszteri kabinetjében kapott szerepet.
Ez a pályaív túlmutat a „rendszerből jött leleplező” történetén. Sokkal inkább arról szól, milyen gyorsan válhat egy rendszerkritikus szereplő politikai erőforrássá egy hatalomváltás idején.