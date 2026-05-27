Szabó Bencével, fizetett hirdetésben gyűjtötte az 1 százalékot a Magyar Helsinki Bizottság

A Direkt36 által március végén nyilvánosságra hozott interjúban Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának századosa arról beszélt, hogy szerinte az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomást gyakorolt a rendőrségre a Tisza Párt informatikusai elleni ügyben – emlékeztetett a Tűzfalcsoport. A nyilatkozat után házkutatás, gyanúsítás, majd jogi és politikai támogatás következett.

A Magyar Helsinki Bizottság fizetett hirdetésben gyűjtött 1 százalékos felajánlásokat Szabó Bence ügyére építve (Forrás: Magyar Helsinki Bizottság/Képernyőkép)

Ne azok szenvedjenek kárt, akik kiállnak a közjóért”

– írta később a Magyar Helsinki Bizottság, amikor közös fotón mutatta be Szabót ügyvédjeivel.

Szabó Bence, a nyomozóból lett politikai szereplő

Szabó Bence 2019 óta dolgozott az NNI kiberbűnözés elleni egységében, főként gyermekpornográfiás ügyeken. A február végén rögzített, majd márciusban publikált interjúban azt állította, hogy a Tisza Párt informatikusai ellen zajló eljárás során jelentések tartalmát módosították, és nyomást gyakoroltak a rendőrökre.

Az interjú nyilvánosságra kerülése után házkutatást tartottak nála, hivatali visszaéléssel gyanúsították, amit később a Legfőbb Ügyészség hatályon kívül helyezett. Szabó ugyanakkor már korábban jelezte leszerelési szándékát, és májusban hivatalosan is távozott volna a testülettől.