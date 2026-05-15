Szalai Piroska

Úgy tűnik, Magyar Péter már a megszorításokat készíti elő

A miniszterelnök első kormányülés utáni sajtótájékoztatóján elhangzottakkal ellentétben Magyarország pénzügyei rendezettek. Legalábbis a kormányváltásig biztosan azok voltak – írta Szalai Piroska a Fidesz országgyűlési képviselője pénteken.
Magyar Péter már az első sajtótájékoztatóján a költségvetést temette. Egészen úgy hangzott, mintha már a megszorításokat készítené elő, pedig semmi oka nincs rá. A magyar államadósság alacsonyabb, mint az uniós vagy az eurozóna átlaga, alacsonyabb a 2010-es és a 2020-as szintnél is, a hiány finanszírozható, az idei költségvetés stabil, Magyarország pénzügyei rendezettek – legalábbis a kormányváltásig biztosan azok voltak – írta Szalai Piroska a Fidesz országgyűlési képviselője pénteken.

A politikus elmondta, ezt a következőkre alapozhatjuk:

  • ahogy a grafikonokon is látható, a baloldali kormányok alatt emelkedett, az Orbán-kormányok alatt pedig csökkent a GDP-arányos államadósság, a Covid-időszaktól eltekintve,
  • a nettó hitelfelvételünk nem kiugróan nagy még a 2020 utáni években sem. Tavaly a GDP 4,7%-a volt, míg Romániában például 7,9%, Lengyelországban pedig 7,3%,
  • a magyar költségvetésben az év elején jelentkeznek a nagy kiadások, így az évre összesített hiány a következő hónapokban várhatóan javulni fog.

 

Szalai Piroska a gazdaság helyzetéről: Sajnálatos, hogy Magyar Péter beszédírói 2010-ben ragadtak

Szalai Piroska rámutatott:

nem indokolt a jajveszékelés, csupán folytatni kell az előző években már megszokott fiskális politikát, és akkor fenntartható a költségvetés.”

Még nem kong a kassza, bármit mond is Magyar Péter. Jelen pillanatban nő a GDP, több mint 8%-kal nőnek az adóbevételek, sőt még az szja-bevétel is nőtt eddig a családi adókedvezmény duplázása és az anyák adómentességének kiterjesztése ellenére is, mivel jelentősen nőtt az adózandó kereset

– világított rá a képviselő, hozzátéve:

Ha az új kormány hasonlóan takarékosan tud gazdálkodni, mint az eddigi, akkor nem lesz szükség sem adóemelésre, sem egyéb megszorító csomagra.

Ha ezt nem tudja megtenni, akkor jöhetnek a beruházásstopok, az adóemelések és a megszorító csomagok.”

