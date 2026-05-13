Szalai Piroska a gazdaság helyzetéről: Sajnálatos, hogy Magyar Péter beszédírói 2010-ben ragadtak

Éles bírálatot kapott Magyar Péter, amiért rendszerint elferdített adatokkal és félinformációkkal jellemzte a magyar gazdaság állapotát az Országházban mondott beszédében és a közösségi oldalán. Szalai Piroska szerint a magyar munkaerő költsége ma már elég magas ahhoz, hogy Magyarországot pusztán „összeszerelő üzemek országaként” lehessen leírni, ahogyan a nemrég kinevezett miniszterelnök utalt rá. A gazdasági szakértő azt állítja, az elmúlt másfél évtizedben jelentősen közeledtek a magyar bérek az uniós átlaghoz, miközben a gazdaság szerkezete is átalakult.

Szalai Piroska tételesen cáfolta Magyar Péter értékelését, miszerint a magyar gazdaság megragadt volna az összeszerelő üzemek szintjén (Forrás: Facebook/Szalai Piroska)

Emelkedő bérek, záruló olló

Szalai Piroska szerint míg 2010-ben a magyar átlagkereset nem érte el az uniós átlag felét, addig 2024-re annak kétharmadára emelkedett. Úgy véli, a keresetek növekedése gyorsabb volt, mint az Európai Unió átlaga vagy akár a nyugat-európai országokban tapasztalt béremelkedés.

2024-ben egy teljes munkaidőben dolgozó, egyedülálló magyar munkavállaló nettó átlagkeresete a második legnagyobb mértékben nőtt az Európai Unióban. 2025-ben és 2026 első negyedévében tovább csökkent a különbség Magyarország és a gazdagabb uniós tagállamok között

– tette hozzá a gazdasági elemző.