Szalai Piroska a gazdaság helyzetéről: Sajnálatos, hogy Magyar Péter beszédírói 2010-ben ragadtak

Éles bírálatot kapott Magyar Péter, amiért rendszerint elferdített adatokkal és félinformációkkal jellemzte a magyar gazdaság állapotát az Országházban mondott beszédében és a közösségi oldalán. Szalai Piroska szerint a magyar munkaerő költsége ma már elég magas ahhoz, hogy Magyarországot pusztán „összeszerelő üzemek országaként” lehessen leírni, ahogyan a nemrég kinevezett miniszterelnök utalt rá. A gazdasági szakértő azt állítja, az elmúlt másfél évtizedben jelentősen közeledtek a magyar bérek az uniós átlaghoz, miközben a gazdaság szerkezete is átalakult.
Emelkedő bérek, záruló olló
Szalai Piroska szerint míg 2010-ben a magyar átlagkereset nem érte el az uniós átlag felét, addig 2024-re annak kétharmadára emelkedett. Úgy véli, a keresetek növekedése gyorsabb volt, mint az Európai Unió átlaga vagy akár a nyugat-európai országokban tapasztalt béremelkedés.
2024-ben egy teljes munkaidőben dolgozó, egyedülálló magyar munkavállaló nettó átlagkeresete a második legnagyobb mértékben nőtt az Európai Unióban. 2025-ben és 2026 első negyedévében tovább csökkent a különbség Magyarország és a gazdagabb uniós tagállamok között
– tette hozzá a gazdasági elemző.
High-tech munkahelyek váltják az összeszerelő üzemeket
A szakértő szerint az alacsony hozzáadott értékű termelés helyett egyre több technológiai és kutatás-fejlesztési beruházás érkezik Magyarországra. Állítása alapján a high-tech szektorban dolgozók aránya jelenleg a negyedik legmagasabb Európában.
Az összeszerelő üzemek által fémjelzett gazdaságban ilyen jó struktúrájú munkaerőpiac elképzelhetetlen”
– mutatott rá. Kitért arra is, hogy Magyarországon a teljes munkaidős foglalkoztatás aránya a legmagasabb az EU-ban, míg a túlképzettek aránya az ötödik legalacsonyabb. Szalai Piroska zárásként azt írta: érdeklődéssel várja, milyen gazdasági intézkedéseket tervez a kormány.
A kedden megalakult Tisza-kormány szerdán 15 órától tartja első kihelyezett kormányülését Ópusztaszeren.