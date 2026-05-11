Súlyosabb büntetést kaphatnak a szélsőbalos budapesti verekedők

A főügyészség szóvivőjének a közlése szerint benyújtotta a Fővárosi Ítélőtáblára az ügyészi fellebbezést a szélsőbalos aktivistáknak a budapesti támadássorozatával kapcsolatos úgynevezett antifa ügyben a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség, amely mindhárom vádlott büntetését súlyosbítaná.

A német Maja T., a szélsőbalos támadók antifa perének a negyedrendű vádlottja a büntetőperének tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken 2026. február 4-én. A vádlottat négyrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság első fokon. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Az ügyészség hosszú évekre rács mögé juttatná a szélsőbalos antifa aktivistákat

Csiha Gábor elmondta, hogy az elsőfokú ítélet után bejelentett, súlyosbításra irányuló fellebbezést fenntartva nyújtották be indítványukat a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblára, a 2023 februárjában végrehajtott utcai támadások miatt indult büntetőperben.

A főügyészség a Fővárosi Törvényszék február 4-én kihirdetett elsőfokú ítéletében bűnszervezetben való részvétel bűntette miatt két év - öt év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélt német Anna M. harmadrendű vádlott esetében letöltendő, egyben két évnél hosszabb időtartamú szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

A négyrendbeli - két esetben társtettesként, két esetben bűnsegédként - bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete, valamint bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyolc év fegyházbüntetésre ítélt német Maja T. esetében az ügyészség hosszabb időtartamú szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

Ugyanezt indítványozták a háromrendbeli, társtettesként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt hét év fegyházbüntetésre ítélt olasz Gabriele M.-mel szemben is.

Az ügy elsőrendű vádlottjával, az olasz Ilaria Salisszal szemben szünetel az eljárás, mivel 2024-ben európai parlamenti képviselőnek választották, így mentelmi jog védi. A másodrendű vádlott német Tobias E.-t már korábban elítélték, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll Németországban. A vádirat szerint a vádlottak egy szélsőséges baloldali szervezet tagjaiként korábban úgy döntöttek, hogy erőszakkal veszik fel az ideológiai harcot a szélsőjobboldali szimpatizánsokkal szemben, és szervezett támadásokat követnek el általuk kiválasztott, szélsőjobboldaliként azonosított vagy annak vélt személyekkel szemben. A 2018. október és 2020. február közötti, Németországban végrehajtott akciókat követően 2022-ben elhatározták, hogy hasonló erőszakos támadásokat követnek el Budapesten is.