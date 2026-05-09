Felfoghatatlan, mi történt Putyinnal a Győzelem Napján – részletek

Váratlan fordulat Szabó Zsófi terhessége kapcsán – erre mi sem számítottunk

Szentkirályi: Nem az ország, hanem a kormány ellenzéke leszünk

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az Országgyűlés alakuló ülése után üzent közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A politikus hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP ellenzékből is Magyarország sikerében érdekelt, miközben számon fogják kérni a Tisza Párt kampányígéreteit.
Szentkirályi AlexandraellenzékországgyűlésFidesz-KDNPalakuló ülés

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán reagált az új Országgyűlés megalakulására. A politikus szerint a Fidesz-KDNP ellenzékből is az ország érdekeit kívánja szolgálni, ugyanakkor figyelni fogják, hogy az új kormány teljesíti-e vállalásait. Kiemelte: továbbra is fontosnak tartják az elmúlt 16 év eredményeinek megőrzését, és minden olyan kormányzati javaslatot támogatni fognak, amely a magyar emberek javát szolgálja.

Szentkirályi Alexandra leszögezte: ellenzékből is az rszág érdekét kívánja szolgálni (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)
Megalakult az új Országgyűlés

„Magyarország sikerében vagyunk érdekeltek”

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében hangsúlyozta: különbséget kell tenni a kormány és az ország között. Mint írta, nem Magyarország ellenzéke kívánnak lenni, hanem az aktuális kormányé.

Magyarország sikerében vagyunk érdekeltek”

 – fogalmazott, hozzátéve, hogy az elmúlt másfél évtized eredményeinek továbbra is a magyar embereket kell szolgálniuk.

