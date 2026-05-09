Szentkirályi: Nem az ország, hanem a kormány ellenzéke leszünk

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán reagált az új Országgyűlés megalakulására. A politikus szerint a Fidesz-KDNP ellenzékből is az ország érdekeit kívánja szolgálni, ugyanakkor figyelni fogják, hogy az új kormány teljesíti-e vállalásait. Kiemelte: továbbra is fontosnak tartják az elmúlt 16 év eredményeinek megőrzését, és minden olyan kormányzati javaslatot támogatni fognak, amely a magyar emberek javát szolgálja.
„Magyarország sikerében vagyunk érdekeltek”
Szentkirályi Alexandra bejegyzésében hangsúlyozta: különbséget kell tenni a kormány és az ország között. Mint írta, nem Magyarország ellenzéke kívánnak lenni, hanem az aktuális kormányé.
– fogalmazott, hozzátéve, hogy az elmúlt másfél évtized eredményeinek továbbra is a magyar embereket kell szolgálniuk.