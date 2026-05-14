Leköpték Szentkirályi Alexandrát az utcán, a politikus szerint elszabadult a gyűlölet

Szentkirályi Alexandra arról számolt be, hogy az Országház elhagyása után leköpték és sértegették az utcán. A fideszes politikus szerint az ügy túlmutat egy személyes konfliktuson.
„Nagyon rossz azt látni, hogy a magyar közélet elment a kormányváltás óta egy olyan irányba, ahol a legfőbb közméltóságokat így meg lehet alázni nyilvánosan” – fogalmazott TikTok-oldalán Szentkirályi Alexandra, aki egy személyes utcai incidens kapcsán beszélt a közélet hangnemének eldurvulásáról.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Bach Máté

A fideszes politikus elmondása szerint az Országházból a Jászai Mari tér felé sétált, amikor néhány tíz méterre az épülettől egy kutyáját sétáltató férfi futott vele szembe, majd leköpte és sértő szavakkal illette. Szentkirályi Alexandra azt mondta, az eset teljesen váratlanul érte, ezért nem is tudott érdemben reagálni, egyszerűen továbbment.

 

Túlmutat a személyes konfliktuson

A fideszes politikus szerint azonban az ügy túlmutat egy személyes konfliktuson. Úgy látja, a kormányváltás óta olyan irányba változott a magyar közélet, ahol egyre inkább elfogadottá válik mások nyilvános megalázása és politikai alapú megszégyenítése.

Szentkirályi Alexandra példaként említette azt is, amikor közéleti szereplőket „levágnak” közös fotókról, vagy amikor az Országgyűlés alakuló ülésének légköre szerinte nem a nemzeti egység megteremtéséről, hanem politikai ellenfelek megalázásáról szólt.

A politikus hangsúlyozta: attól tart, hogy ez a felfokozott és agresszív hangulat már nemcsak a politikusokat érinti, hanem a hétköznapi embereket is. 

Elmondása szerint az eset után számos támogató üzenetet kapott, és sok civil arról számolt be neki, hogy munkahelyükön vagy mindennapi életükben hasonló agresszióval találkoznak pusztán azért, mert más politikai véleményt képviselnek.

Szentkirályi Alexandra szerint ezt a folyamatot meg kell állítani, mert sem a kormánypárti, sem az ellenzéki oldalnak nem érdeke, hogy az ország tartósan ilyen megosztott és feszült légkörben működjön.

@alexandra.szentkiralyi

Mi az emberség hangján fogunk szólni és kiállunk mindenkiért, akit elnyomnak, megaláznak politikai véleménye miatt!

♬ Piano song for gentle and gentle scenes(863117) - Shintaro Aoki

 

